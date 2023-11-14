張忠謀發表APEC行前談話 強調會傳達蔡總統交代的四個訊息

APEC領袖代表台積電（2330）創辦人張忠謀今日晚間啟程前往美國舊金山出席APEC領袖會議，他在桃園國際機場發表行前談話，他說，蔡總統交代他要傳達四個訊息，他會很努力的轉達給所有APEC會員，對於媒體詢問外媒報導我方力促他與美國總統拜登一對一會面，張忠謀並未回應。

外交部發言人劉永健今日在外交部例行記者會上，被媒體問及外交部是否正在安排張忠謀與拜登的會面，劉永健表示，會盡量安排張忠謀與其他領袖代表的雙邊會議。他說：「我們都會盡量，張領袖代表跟其他會員領袖，雙邊會議我們都會盡量安排。」

對於「拜習會」即將登場，劉永健說，外交部關注美中高層互動，台美互動良好、溝通管道暢通，對於歷次美中會談，台美之間保持密切聯繫，但基於台美默契與慣例，外交部不會對外說明細節。

路透社引述國安會秘書長顧立雄表示，政府爭取讓代表台灣與會的台積電創辦人張忠謀和美國總統拜登一對一會面。當被問到張忠謀有無計劃在APEC期間與拜登一對一會談時，顧立雄表示「雙方正在討論相關安排」。

今天晚上顧立雄和外交部長吳釗燮均前往桃園機場為張忠謀送機，但在張忠謀發表完行前談話後，兩人隨即離開，並未接受媒體訪問。

張忠謀在行前談話會上說，APEC（Asia-Pacific Economic Corporation，亞太經濟合作會議）是一個很重要的對話平臺，這次蔡總統交代他要傳達四個訊息，第一，台灣致力於亞太區域的和平及繁榮；第二，我們與我們的夥伴大家一起努力，經過我們能源的轉型；第三，我們要與合作的夥伴建立一個更韌性、更有彈性的供應鏈；第四，我們也跟我們的夥伴合作，來減少區域裡的數位落差。

張忠謀表示，他很榮幸第七次代表領袖到APEC參加會議，他會很努力的把這幾個重要訊息傳達給所有的APEC會員。

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