鈺創董事長盧超群向已故的恩師施敏致敬

半導體業一代宗師施敏日前辭世，享壽87歲。他的學生、現任鈺創董事長盧超群在沈澱多日悲傷心情後，日前特別寫下一封向他恩師致敬信，感謝對他的教誨及對半導體產業的貢獻。

以下是他信中全文：

向已故的施敏博士致以最高的敬意，他是半導體技術的先驅和教育者，為過去60年和未來全球半導體行業的參與者立下了寶貴的典範。

我們半導體行業的一位導師於2023年11月6日不幸辭世，留下了對我們來說無比珍貴的財富，包括他的研究成果和最佳專業書籍，以繼續在半導體技術領域中做出新的發現。

1967年，他和姜博士在貝爾實驗室工作，創造了世界上第一個非揮發性半導體晶體管，對當今的非揮發性 NOR 和 NAND 快閃記憶體行業產生了巨大影響，為各種電子設備，如相機、手機和雲端伺服器中使用的固態存儲系統，以及培養人工智慧和許多智能系統提供了意想不到的應用。，

大約在同一時期，他出版了他的第一本技術書籍，題為《半導體元件物理》，該書不僅匯編了最新的研究成果和對新型固態元件的深刻見解，還精心整理了他的創新思想，系統地傳授了在半導體元件早期開發知識的過程，當時大多數電子行業仍在使用真空管製造收音機、電視機和電話。從那時起，他持續更新這本書，使其成為大多數半導體設備行業參與者的首選教材和參考書籍。

1975年，他從貝爾實驗室請了一段學術公休假，擔任國立台灣大學的傑出講座教授，教授研究生的半導體課程。我當時是大四學生，有機會參加他的課程。他不僅傳授了有關元件的知識，還分享了他的思維過程和對如何在科學和工程領域選擇正確研究主題的廣泛見解。他不僅幽默風趣，還具有遠見，理解元件、技術和人生態度，就像一位哲學家。例如，他的教誨：「不要僅僅追求名譽和財富，盡管我知道你們中的大多數是渴望建立成功事業的頂尖學生。要聰明高效地工作，以滿足自己的需求。」

我清楚地記得他在富與貴方面的獨特且幽默教導：「當要花錢時，有錢花，就是富；做事不求人，就是貴。」他告訴我們，在攻讀研究所和就業的過程中，集成電路（IC）行業將會繁榮，最終取代真空管。儘管在1975年，我們電氣工程的正式課程主要集中在真空管和二極管、晶體管等離散半導體元件，而對IC的理解很有限，但他有預見地看到了IC的發展。另一個他根據統計分析得出的有趣預測是：「大多數新文明將在約250年內孕育出天才或傑出人才，例如古典音樂、中國詩歌、歐洲文藝復興和第一次工業革命等。因此，我相信集成電路正在為人類創建一個新的文明，它應該會持續200多年（從1960年到2160年？）」。

2010年，我的公司在國立交通大學設立了一個鈺創講座教授，施教授被其他教授推舉為此榮譽講座。在典禮上，施教授說：「超群，我很高興你為集成電路行業做了很多事情，你還可以做更多！」現在，我將把一份我保存了35年的禮物還給你。「他給了我他課程的期末考試卷。我無法表達出施教授是何等樣的教師，以及為什麼他能夠寫出如此多優秀的書籍，並參與許多更有趣和引人深思的活動。

我在10月底從台北打電話給人在灣區的施教授。他說：「我經歷了美好的一生，非常滿足，即使可能再也不能在IEDM見到你了。沒有遺憾，我很幸福。」

他的聲音清晰，他的思維方式就像自1975年以來一樣的師生情誼，他依然幽默且充滿智慧，現在我可以在他生命的最後階段分享他的故事。我們所有人，作為他的朋友，所有半導體同行，以及他的所有學生都非常幸運，我們有幸認識施教授或閱讀他的論文和書籍。讓我們記住，在我們的行業中，曾經有這樣一位典範人物，可以效法、思念，並傳承給那些新加入我們行業和受益於他的發明和教導的人。

盧超群，一位致力於半導體和集成電路的工程師，是施教授的學生已有48年之久，於2023年11月10日寫下這封信。

商品推薦