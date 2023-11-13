愛比科技產品力鍍金 榮獲2024台灣精品獎
IPEVO愛比科技（6858）以TOTEM 180 全景視訊會議攝影機與TOTEM 360 沉浸式會議攝影機/麥克風揚聲器再度榮獲2024台灣精品獎（Taiwan Excellence Award），愛比自主研發視訊溝通產品力鍍金，此項殊榮視為IPEVO提供使用者頂尖智能溝通解決方案的承諾。
愛比科技總經理李信宜表示，非常榮幸獲得這項國際性展覽獎的殊榮。這是對我們多年致力於視訊溝通領域以及今年大力進軍商業領域的重大肯定。展望未來，我們將繼續發揮強大的研發能力和創新精神，開發適用於不同行業的視訊溝通解決方案。我們的目標是在混合溝通時代協助全球使用者順利前進。
愛比科技憑藉多年在教育市場的經驗以及新冠病毒大流行之際，發現混合式溝通的需求急劇增加，中小企業與新創公司都在尋找最佳解決方案，來滿足遠端視訊會議的需求。鑒於此，愛比科技改變視訊溝通的樣貌，自主研發TOTEM 180全景視訊會議攝影機與TOTEM 360 沉浸式會議攝影機/麥克風揚聲器，為教育領域及客戶提供提升溝通效率的視訊及影像軟硬體解決方案。
「TOTEM 180」全景視訊會議攝影機，內建 180° 全景模式與 120° 廣角雙模式。若視訊會議人數超過5人，可透過全景模式呈現寬廣的完整畫面，將所有團隊成員納入會議中，打造凝聚情感、更有效率的視訊會議。當企業組織需要進行5人以下的小型會議，即可切換為120° 廣角模式，呈現畫面更聚焦的視野，讓與會者能夠專注於會議內容中。
至於TOTEM 360 沉浸式會議攝影機/麥克風揚聲器，充分整合高品質的聲音及影像技術，使用者無須再煩惱雙方聽不清楚、或看不到發言者的狀況，一機在手就能擁有宛如置身現場的頂級沉浸式溝通體驗。使用者在說話時，「TOTEM360」內建的 360° 揚聲器，加上自動降噪的全向性收音麥克風，可以進行高靈敏度的「AI聽聲辨位」，自動追蹤聲音的來源和方位，大幅度強化聲音清晰度。
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