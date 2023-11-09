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電商購物節調查 MIC：雙11最熱門、其次為雙12、618

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布2023年《電商購物節消費者調查》，國人參與電商購物節的前三名偏好不變，雙11（84.9%）最為熱門，其次為雙12（43.1%）與618購物節（40.9%），618購物節業績成長12.2%。

2023年國內電商業者造節參與比例小幅成長，第四名38女王節（17.1%）增加4.4%、第五名心禮節（13.1%）微幅成長1.1%。不分年齡的所有網友最常參與雙11，18-35歲其次選擇偏好618購物節，36-65歲第二偏好雙12。

MIC資深產業分析師胡自立表示，雙11仍是電商購物節的主力，但國人愈習慣電商的頻繁造節，也更習慣於分散在全年不同的購物節消費，不一定集中在年底，且總預算不變，分散消費趨勢將降低個別購物節花費的消費總額。

資策會MIC調查顯示，2023年網友計劃在電商購物節購買的前十大品項，由個人清潔、美妝保養用品兩者並列第一，其他依序為3C、內外衣著、居家生活用品、飾品配件、零食飲料、家電、票券，以及保健醫療。多數品項較2022年比例小幅下滑，個人清潔類產品減幅最高，十大品項中，僅有美妝保養用品、飾品配件、零食飲料有微幅成長，其中，美妝保養用品超越3C，從第三名上升至第一名。

資策會MIC分析指出，在所有購物節中，網友最常在電商購物節（60.4%）消費，其次依序為節慶節日（28.7%）、百貨週年慶（24.3%）、品牌週年慶（20.1%）。前三名相較2022年比例皆小幅下降，第四名的品牌週年慶更是唯一正成長的購物節。

分析不同年齡偏好，電商購物節已成為全年齡最常消費的購物節類型，26-35歲族群更高達七成。資深產業分析師胡自立表示，網友在線上和在線下購物已回歸常態，針對第四名品牌週年慶，雖為正成長卻漲幅不明顯。長期而言，D2C仍為全球零售電商發展潮流，如何影響台灣零售電商業者發展，甚至消費者習慣的建立，都是後續需要關注的重點。

MIC調查時間於2023年8-9月，採網路調查，有效樣本數1,068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差±3.0%。

電商 消費

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