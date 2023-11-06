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資策會攜手全國電子 數位助力落實偏鄉關懷

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

為落實數位平權、縮短偏鄉學童的數位落差，資策會、全國電子與博幼基金會共同攜手，發起「關懷原鄉 數位學習」公益活動，於11月4日在台北及基隆兩地，以直播方式共同將全國電子門市展示的204台筆記型電腦，由全國電子經理吳淑娥、副理張敦賢代表全數捐贈予偏鄉學校，落實偏鄉關懷、協助偏鄉孩童朝數位時代邁進。

資策會數位轉型研究院院長林玉凡表示，資策會自2019年起發起「原鄉部落･數位關懷」再生電腦捐贈計畫，2023年已進入第五個年頭，此次非常感謝全國電子共襄盛舉，捐贈204台展示筆電，經檢測可正常使用後，全數捐給博幼基金會，攜手與資策會一起「為愛出發」。也希望能拋磚引玉，鼓勵更多企業投入偏鄉關懷行列。

另外，為幫助偏鄉學童「體驗科技･預見未來」，主辦單位在資策會Living Lab+及全國電子基隆門市兩地同步舉辦跨場域「科技體驗活動」，透過資策會帶領偏鄉小朋友使用電腦創作，以及在Living Lab+未來生活實驗室體驗有趣的科技應用，如結合沉浸式環景投影的「記憶大考驗」、AI導覽機器人應用的「請問問我」、AR與動態捕捉技術的「一起battle吧」等關卡，與產業（全國電子）及社福團體（博幼基金會）共同為偏鄉孩童打開數位科技大門，解放對未來的想像力。

資策會長期致力於推動科技創新及數位轉型，此次數位轉型研究院整合「長期關懷偏鄉數位落差」及「數位創新能量」資源，將捐贈電腦公益活動與推廣科技體驗活動結合，進一步培養原鄉學童科技素養，將科技教育的種子植入每一位小朋友的心中，期待數位落差能逐漸消弭於無形，達到數位平權之目標。

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