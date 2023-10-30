台積日本布局 崇越、華立、閎康跟進設點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電日本新廠布局持續推進之際，重要台灣夥伴崇越、華立、閎康等也布局日本。崇越除8月設立熊本辦公室，並評估東北北海道等區域發展。

業界提到，由於日本官方大力支持九州、東北乃至北海道區域的半導體製造振興，帶動當地不少新的研發投資與設廠誘因，台廠也多提前布局。

崇越2022年在日本設立峻川商社，今年8月成立熊本辦公室。崇越說，後續將觀察未來新建半導體廠動向，評估是否往東北、北海道等發展。另一家材料通路商華立也積極攜手原廠及日本商社等多方資源，布局日本市場。

日本 布局 北海道

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