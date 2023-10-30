美AI新禁令上路 廣達：影響不大

美國日前宣布擴大限制出口大陸晶片，相關禁令更取消原訂卅天緩衝期提前生效，市場憂心衝擊AI伺服器產業。對此，AI伺服器指標廠廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令喊話，美方新禁令基本上影響不大，惟當下晶片仍相當缺，最快明年才會舒緩，使得廣達本季AI伺服器業務動能受侷限，僅能「緩緩向上」。

雲達為廣達集團最重要的雲端伺服器布局，客戶涵蓋微軟、亞馬遜AWS等美系四大雲端服務供應商「CSP」，也是輝達（NVIDIA）在AI伺服器領域緊密戰友，雲達的動態，業界視為台灣AI伺服器景氣「風向球」。

談到美國新禁令是否將影響廣達或客戶AI業務，楊麒令認為影響不大，主要是大陸業者知道禁令大概是遲早的問題；只是，陸廠積極掃貨AI晶片，市場憂心讓缺貨加劇，預期要等到明年才有機會舒緩缺貨。

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