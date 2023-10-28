半年為AI三度露面！董座林百里將現身站台 指標股廣達可期

隨著ChatGPT的崛起，生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，指標股英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等先後搶進完成佈局，廣達董事長林百里近半年已兩度現身力挺AI走勢，而近日傳將再度於11月底露面，替台灣醫療科技展站台，帶心腹大將技術長張嘉淵，一同出席亞洲醫療科技創新論壇。

亞洲醫療科技創新論壇辦到今年已第六屆，這次主軸圍繞著「AI創新、未來醫療」為題，進行各種討論，並邀請蟄伏AI多年的產業巨擘，包括廣達、緯創、華碩（2357）、佳世達（2352）等大佬齊聚，摸索AI這項利器，將為醫療帶來哪些突破性新科技、關鍵新應用，讓現場觀眾思考在AI未來醫療逐步靠近的同時，有哪些發展趨勢也是急須注意。

廣達近來受AI伺服器市場利多輪動加持，其股價也自今年一月的71元起漲，衝上200元的高價，也帶動市值一度破兆，而董事長林百里的身價也在AI風潮的推波助瀾下，水漲船高超車鴻海（2317）創辦人郭台銘，成為台灣新首富。此次林董事長將以「AI如何革新全球醫療的現在與未來」為題，替現場觀眾帶來精彩的演講，吸引市場關注。

近期AI市況波動、讓不少投資人擔心趨勢是否仍能延續，對此，林百里日前強調，人工智慧未來的發展仍然是「無可限量」的，面對市場對於AI概念股可能發生的泡沫化憂慮，林百里說「股價是別人管的」無法被預測，但他仍看好長期應用面的表現，並強調，雖會遭遇許多挑戰與機會，但廣達都會持續努力下去，繼續按照佈局發展AI。

至於廣達技術長張嘉淵日前也提到，自己看好AI技術應用的長期趨勢，相信透過與來自不同領域或電腦科學的所有專業知識合作，團隊將重新定義未來雲端的需求，全面強化運算基礎，奠定國家的核心競爭力，隨著將AI正式應用於各行各業 ，全世界將掀起前所未有的創新應用熱潮，雖然目前仍然處於最初步的狀態，但這已非空談，而是正在發生的事實。

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