台積資深副總侯永清：美擴大AI輸中禁令 對台短期影響可控制
美國擴大禁止先進人工智慧（AI）晶片銷至中國大陸的最新美國出口限制，對輝達等美系晶片大廠帶來衝擊，台積電主掌歐亞區業務資深副總經理侯永清，今日在主持台灣半導體產業協會（TSIA）年會後受訪時表示，美國此次擴大管制，主要管制項目是AI晶片，因AI晶片占台灣半導體產值比重仍低，因此短期影響可受控。不過，他強調，長期仍需關注後續發展。
根據外電報導，美國拜登政府本月17日公布新措施，全面阻止中國、伊朗及俄羅斯等國家獲得輝達、超微及英特爾等企業設計的先進AI晶片，新限制甚至立即生效，未給予緩衝期，避免中國大陸在緩衝期大量收購，未能達到限制的效果。
據了解，新限制禁止輝達的降規版AI晶片A800及H800出口至中國等國家，這兩款晶片都是輝達為中國市場而開發，以符合美國先前祭出的出口限制。
雖然輝達執行長黃仁勳表示會找到新方法供應中國市場，但美國這次將更多中國AI公司納入實體清單，並且擴大限制中國發展先進製程的關鍵設備，阻擋中國取得AI晶片的力道比以前更強、更嚴密，輝達或中國恐怕短期難突圍，但半導體業者強調，中國大陸仍會透過各種手段拿到所需 AI晶片，同時也加速自主研發，這些開發晶片若只在中國晶圓廠生產，長期會對台積電不利。
從侯永清的回答可知，中國大陸要自主開發，也不是一蹴可幾，因此短期影響不大且可受控。
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