TSIA 召開年會 理事長侯永清向政府提四大需求及建議

台灣半導體產業協會（TSIA）今（27）日舉行年會，TSIA理事長暨台積電（2330）歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清代表TSIA向政府提出四大需求及建言，當中最被矚目的莫屬於能源及人才。他期許政府能在能源供給穩定及乾淨能源能夠給產業更多協助，加上人才需求迫切，希望能將台灣打造成吸引海外半導體人才的發展基地。

TSIA今日舉行年度會議，侯永清開場致詞時，代表TSIA全體會員向政府提出能源、人才等四大項建議及需求。首先為能源，侯永清說，能源穩定性對半導體產業發展至關重要，希望政府更加積極開拓新的能源供給，維持對半導體產業供應鏈穩定性。

至於再生能源（Clean energy）部分，侯永清指出，政府已經展現出高度重視，企業也積極配合2050年的淨零碳排目標，不過在再生能源供給量上跟半導體產業需求則有所落差，希望政府能加快開拓再生能源的腳步，否則半導體產業將面臨想買也買不到再生能源的窘境。

另外，侯永清說，能源成本不斷提高，產業界也都了解再生能源成本確實會相對較高，但也希望政府對再生能源培植本土產業自製化的同時，能夠在取得成本、培植本土產業達到平衡。

其次是，租稅補助優惠，侯永清說，目前在租稅補助優惠對中小企業申請門檻過高，希望申請門檻能夠降低一半，讓中小型企業提升國際競爭力。另外，研發補助部分，也希望台灣能跟上美國、韓國及其他國家的補助成數。

第三是，人才培育，侯永清指出，政府在全台灣六所大學成立半導體學院，鼓勵新年輕學子加入半導體產業，但是受限於少子化影響，以及有部分人才被吸引到軟體產業，半導體產業人才依舊有不足的風險，希望政府能持續鼓勵年輕學子加入半導體產業，另外半導體產業人才需求仍稍嫌不足，希望能讓政府加速制定海外人才來台相關法規，讓台灣打造成吸引海外半導體人才就學就業的發展基地。

最後是國家關鍵核心零組件技術定義，侯永清表示，希望政府在定義關鍵核心技術時，能跟產業密切合作，讓產業清楚什麼技術會被定義成關鍵技術，在讓企業在國際上競爭時，會有更好的依據標準。

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