快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

TSIA 召開年會 理事長侯永清向政府提四大需求及建議

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台灣半導體產業協會（TSIA）今（27）日舉行年會，TSIA理事長暨台積電（2330）歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清代表TSIA向政府提出四大需求及建言，當中最被矚目的莫屬於能源及人才。他期許政府能在能源供給穩定及乾淨能源能夠給產業更多協助，加上人才需求迫切，希望能將台灣打造成吸引海外半導體人才的發展基地。

TSIA今日舉行年度會議，侯永清開場致詞時，代表TSIA全體會員向政府提出能源、人才等四大項建議及需求。首先為能源，侯永清說，能源穩定性對半導體產業發展至關重要，希望政府更加積極開拓新的能源供給，維持對半導體產業供應鏈穩定性。

至於再生能源（Clean energy）部分，侯永清指出，政府已經展現出高度重視，企業也積極配合2050年的淨零碳排目標，不過在再生能源供給量上跟半導體產業需求則有所落差，希望政府能加快開拓再生能源的腳步，否則半導體產業將面臨想買也買不到再生能源的窘境。

另外，侯永清說，能源成本不斷提高，產業界也都了解再生能源成本確實會相對較高，但也希望政府對再生能源培植本土產業自製化的同時，能夠在取得成本、培植本土產業達到平衡。

其次是，租稅補助優惠，侯永清說，目前在租稅補助優惠對中小企業申請門檻過高，希望申請門檻能夠降低一半，讓中小型企業提升國際競爭力。另外，研發補助部分，也希望台灣能跟上美國、韓國及其他國家的補助成數。

第三是，人才培育，侯永清指出，政府在全台灣六所大學成立半導體學院，鼓勵新年輕學子加入半導體產業，但是受限於少子化影響，以及有部分人才被吸引到軟體產業，半導體產業人才依舊有不足的風險，希望政府能持續鼓勵年輕學子加入半導體產業，另外半導體產業人才需求仍稍嫌不足，希望能讓政府加速制定海外人才來台相關法規，讓台灣打造成吸引海外半導體人才就學就業的發展基地。

最後是國家關鍵核心零組件技術定義，侯永清表示，希望政府在定義關鍵核心技術時，能跟產業密切合作，讓產業清楚什麼技術會被定義成關鍵技術，在讓企業在國際上競爭時，會有更好的依據標準。

半導體 再生能源

延伸閱讀

伊比電力前3季淨利年增17% 角逐離岸風電3-2期選商

桃科SRF廠由誰撤設廠許可？市府：解鈴繫鈴勿本末倒置

影／盼成另個護國神山 環團9訴求勿抹黑綠能阻礙發展

SRF廠拚綠電財 業者：燒什麼沒人管

相關新聞

緯創印度廠38億賣給塔塔 退出蘋果供應鏈

緯創印度廠出售案拍板定案，緯創董事會昨（27）日通過決議，以1.25億美元（約新台幣38.9億元） 出售印度子公司Wis...

竹縣爭取台積電 催生竹科三期

台積電放棄桃園龍潭科學園區擴廠，外傳二奈米以下新廠可能轉到中科，但中科二期擴建案仍在審議階段，新竹縣長楊文科昨首度發聲，...

英特爾1.8奈米代工 搶到三客戶

儘管英特爾晶圓代工服務（IFS）事業僅占整體事業的一小部分，但上季營收比去年同期成長近300%，且優於預期，更透露先進的...

代工業者看伺服器市況 將逐季回升

英特爾（Intel）第3季財報表現優於預期，看好客戶完成庫存調整行動，資料中心客戶庫存也開始逐步恢復正常。市場預期品牌P...

鴻海 投資陸汽車零件廠

鴻海昨（27）日公告，赴大陸投資采埃孚汽車底盤（上海）有限公司，投資金額不超過2.023億歐元（約新台幣69.8億元），...

清大半導體研究學院院長林本堅 估中芯將攻5奈米

彭博資訊報導，台積電前副總裁、清華大學半導體研究學院院長林本堅表示，美國無法阻止中芯國際和華為等大陸企業在晶片技術取得進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。