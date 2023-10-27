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遊艇也組國家隊？施振榮募8億元號召幫瑞士Porrima零碳排遊艇升級

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
Porrima未來船抵台進行升級改造，宏碁集團創辦人施振榮夫婦（右四、三）、Gunter Pauli（右五）、巨星造船董事長陶君亮（右六）25日率技術移轉團隊南下高雄興達港與嘉信遊艇對接並合影。圖／智榮基金會提供。
Porrima未來船抵台進行升級改造，宏碁集團創辦人施振榮夫婦（右四、三）、Gunter Pauli（右五）、巨星造船董事長陶君亮（右六）25日率技術移轉團隊南下高雄興達港與嘉信遊艇對接並合影。圖／智榮基金會提供。

宏碁集團創辦人施振榮近日出面號召，強調要打造零碳排遊艇產業，讓Porrima未來船抵台進行升級改造，借重台灣高科技及產業生態，舉辦投資說明會並展開募資，包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技等供應鏈夥伴出席力挺，預計年底資金到位，將組國家隊攜手打群架進軍全球巿場。

施振榮表示，淨零碳排是全世界共同努力的目標，著眼零碳排遊艇產業未來發展潛力，與國際友人Gunter Pauli共同發起成立保利馬公司，Porrima未來船並於上周一（16日）由海外運送抵台，將委由財團法人船舶暨海洋產業研發中心監督升級改造為Porrima 111，預計在明年開始設計及監造新船Porrima 66對外銷售。

為了讓保利馬公司未來可以有更多的能量對全世界做出貢獻，施振榮並舉辦投資說明會，除了Gunter Pauli再次來台外，並邀請Porrima技術移轉團隊來台，將經驗傳承給合作夥伴，Porrima將成為整合零碳排遊艇科技的示範船。

施振榮表示，目前正推進Porrima未來船的商業模式發展計畫，今年8月已登記成立保利馬公司，歷經14年、經歷兩次技術改造的Porrima所有權和專業知識，Gunter Pauli也將轉讓給保利馬公司，這種新型能源和航運方式將為產業帶來巨大的改變。

他指出，保利馬公司正對外進行募資，反應熱烈，預計年底前資金可望到位，將募集新台幣8億元資金。規劃Gunter Pauli將以其有形和無形資產作價（包括全球的行銷和銷售網路）持有34%股份，他個人則將以現金投入持有17%。其餘49%股份將提供給有意加入這一變革性事業的投資者。

施振榮表示，Porrima未來船可說是「生於瑞士、成長於台灣、貢獻全球」，保利馬將優先考慮由合作夥伴來投資入股，並成為Porrima與藍色能源系統的供應商（但不保證是唯一供應商），主要仍以保利馬公司的成功為首要考量，也希望日後有機會上巿。

包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技等Porrima台灣供應鏈夥伴都出席這場投資說明會。施振榮指出，還有很多其他潛在的投資者，對投資零碳排產業也表達高度興趣。

施振榮 馬公

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