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台積電前副總裁林本堅：美國無法阻止陸晶片進展 中芯應能進步到5奈米

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電前副總裁林本堅表示，美國無法阻止中芯國際和華為等中國大陸企業在晶片技術取得進展。本報系資料照
台積電前副總裁林本堅表示，美國無法阻止中芯國際和華為等中國大陸企業在晶片技術取得進展。本報系資料照

彭博資訊報導，台積電前副總裁林本堅（Burn J. Lin）表示，美國無法阻止中芯國際和華為等中國大陸企業在晶片技術取得進展。

清華大學半導體研究學院院長林本堅本周在清大受訪表示，中芯國際和華為能用現有的較舊機台，生產更加精密的矽晶片，他認為，中芯國際應該能用手上已有的艾司摩爾（ASML）設備，進步到下一代的5奈米技術。

林本堅以在業界率先倡導浸潤式微影（Immersion Lithography）技術而備受敬重，彭博資訊在27日刊出訪談內容。

華為Mate 60 Pro新機內含中芯國際生產的7奈米處理器，震撼晶片業與華府，引發中國大陸歡慶，指稱美國要抑制中國大陸科技進步的努力失敗。中芯國際運用ASML的浸潤式微影機台，幫華為生產7奈米晶片。長江存儲也正在生產一些最先進的記憶體晶片。中芯國際和長江存儲的代表都未回應彭博記者的置評請求。

美國拜登政府10月加強出口管制，希望能堵住漏洞。林本堅說，這阻止不了中國大陸的技術提升。他指出，除了試著達到5奈米里程碑之外，中國大陸也將實驗採用新材料或先進封裝技術，生產更強大的半導體，「美國不可能完全避免中國改善其晶片技術」。這番談話也呼應英國晶片設計業者安謀（Arm）執行長哈斯本月提出的看法。

他說：「美國真正該做的，是聚焦於維持其晶片設計領導地位，而非試圖限制中國的進展，在中國要舉國提升晶片之際，此舉徒勞，也傷害全球經濟」。

林本堅認為，事實上，美國可能反而給了中芯國際黃金機會。華府2020年實質禁止台積電和華為商業往來，當時中芯國際承接了龐大訂單，協助精進製造技術。

現在國際社會都在討論美國及其盟邦是否將加強圍堵中國大陸。美國商務部長雷蒙多已表示，美國沒有中國大陸能「大規模」生產先進晶片的證據，但商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）說，中國大陸能在軍事應用使用7奈米技術，「絕對」是一大疑慮。

晶片 美國商務部

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