陸查稅富士康 產業界「政」驚

經濟日報／ 本報綜合報導

大陸官媒環球時報昨（22）日報導，稅務部門近期依法對鴻海集團旗下富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

大陸官方對鴻海集團出手查稅等措施，震驚產業界。鴻海集團昨天對此發布重大訊息，強調合法合規為集團在全球各地的基本原則，「我們會積極配合相關單位的相關作業」。經濟部則表示，第一時間已與鴻海聯繫，後續將視情況提供協助。

由於鴻海集團創辦人郭台銘宣布參與明年初總統大選，連署份數達門檻，外界認為，大陸官方此時對鴻海集團發動查稅、查用地，似乎是針對郭台銘而來。

台灣2024年總統大選進入白熱化階段，大陸當局近期針對兩岸經貿互動舉措不斷，包括商務部10月9日公告，將貿易壁壘調查期限延長三個月，至台灣大選前一天。昨天透過官媒釋出調查富士康集團在大陸多地企業的消息，引起兩岸高度關注。

環球時報報導，廈門大學台灣研究院副院長張文生受訪指出，大陸有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改（整頓改善）。

張文生並稱，大陸歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商合法正當權益。近年來，有關部門發布一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，在大陸投資建廠的台企普遍受益。作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主板上市，並反饋母公司鴻海集團。

他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展，發揮積極作用。（大陸中心、記者賴昭穎、蕭君暉、江睿智）

富士康 鴻海

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