戴爾推出 Precision 7875工作站 支援生成式 AI 工作
戴爾（DELL）衝刺人工智慧（AI）商機，宣布推出全新Precision 7875直立式工作站，採用AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列處理器，支援具有大量資料集、圖形設計與虛擬實境的AI新計畫，新品將於12月5日於全球上市。
戴爾最新研究顯示，65%至75%企業已提出生成式AI新計畫的量化成果，約有四分之三的企業正在尋找更多資金支援生成式AI新計畫，這跟工作站的熱門討論度是一致的。Dell Precision工作站不再只是工具，而是創新的動力，協助企業在大規模部署之前，可以先在當地進行開發與微調複雜的生成式AI模型。
作為工作站領導品牌，Precision得以滿足專業人士的多元化需求，無論是運行GPU或CPU密集型工作負載。
Dell Precision 7875直立式工作站採用AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列處理器，是戴爾最具擴充性、最強大，且使用AMD處理器的工作站。
Dell Precision 7875直立式工作站專為工程師、架構師、創意人員與產品設計師而設計，為一款適合專業應用的多執行緒運算工作站，支援具有大量資料集、圖形設計與虛擬實境的AI新計畫。Precision 7875直立式工作站搭載高達96個核心，超越所有單一插槽的Precision工作站。
Precision 7875直立式工作站效能強大，透過高CPU核心數，使用者將能擴充裝置，處理工作負載或需求中的巨大改變。此外，支援多種AI功能，例如模型訓練、生成式AI、機器學習等，也是各種高端創意應用的彈性選擇，包括成像（rendering）、影片製作、設計分析、模擬、建築、工程與建構（AEC）視覺化。
各產業客戶都在使用Precision工作站支援其創意專案，無論是正在設計公寓大樓的建築師，或者創作下一部劇情片的動畫師，Dell Precision工作站皆能為所有類型之密集型工作負載提供強大與可靠的選項。
克里夫蘭醫學中心PLMI AI與資料科學中心主任Hooman Rashidi博士表示，身為醫療創新中最重要的AI中心，我們了解科技所扮演的關鍵角色。它是醫療保健的無形合作夥伴，協助分析技術領域的大量資料、增進研究成果，最終得以改善治療效果。針對AI模型建構與調整需求，Dell Precision工作站提供效能及可靠性。這是技術的重要支柱，也是我們推動AI醫學研究不可或缺的一環。
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