桃園拒絕台積電 南投議員爭取護國神山設廠提兩大利多

台積電因居民抗爭放棄在桃園龍潭科學園區設廠，南投縣議員吳棋楠、蔡銘軒今天表示，台積電是護國神山，既然桃園設廠受阻，南投應主動爭取台積電到南投設廠，對南投幫助很大，並成為南投經濟的明日之星。

南投縣政府表示，吳棋楠議員的建議很好，等定期會25日總質詢，會討論這項提案，是否由縣長許淑華帶隊拜訪台積電，爭取到南投設廠。

吳棋楠說，南投縣在凍省後，整體經濟受到很大影響、失去發展動力。台積電能到南投設廠，南投有兩大利多，南投縣是全國唯一不缺水、缺電的縣市。台塑六輕用水取自濁水溪集集攔河堰，草屯鎮鳥嘴潭人工湖也將在今年完工，用水將供應彰化縣、彰濱工業區，中寮鄉更是全國電力輸送樞紐。

南投有這麼好的水電資源，卻用來幫其他縣市，為何南投不能帶頭邀請這些廠商到南投設廠，他已經請縣府尋找南投是否有適合的設廠用地，也希望縣府、議會能夠積極討論，為南投經濟發展做好準備。 烏溪鳥嘴潭人工湖將在年底完工，供水量充沛，縣議員吳棋楠認為是爭取台積電設廠利多。記者江良誠／攝影

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