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因應資料中心需求 希捷科技推出最新超大容量 Exos 24TB 硬碟

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

希捷科技（Seagate）發表最新 Seagate® Exos® X24 硬碟。這款硬碟採 10 碟片設計，單一碟片容量達到 2.4TB，為 Seagate 儲存密度最高的硬碟，並為超大模規與企業客戶的可擴充資料中心提供領先業界的 TCO（總擁有成本）。

希捷表示，這款容量高達 24TB 的 Exos X24 硬碟採用 CMR（傳統磁性記錄）技術，其容量、效能，以及企業級的穩定度均領先市場。希捷並持續針對部分雲端客戶彈性提供採用 SMR（疊瓦磁式磁性記錄）技術、容量高達 28TB 的 Exos X24 硬碟。

希捷表示，Exos X24 專為超大規模及企業客戶的資料中心打造，設計時著重於最大儲存容量及最高機櫃空間效能，具備強大效能與經驗證的技術。這款最新 3.5 吋 7200 RPM 氦氣近線硬碟提供 SATA 及 SAS 介面，具備進階快取功能，相較於僅採用讀取或寫入快取的解決方案，效能提升高達3倍。

藉由維持IOPs/Watt 並提供經驗證的企業級穩定度，Exos X24 的傳輸速度與用電效能有效提升，提供 250萬小時 MTBF及高達 285 MB/s 的 SDR。這款硬碟更配備 Seagate Secure™、SED、SED-FIPS、Instant Secure Erase 等加密技術，並附有五年有限保固。

經驗證的Seagate Exos X24 現已出貨給主要客戶，並將於12月量產，透過經銷通路販售；與其 30TB 以上 HAMR（熱輔助磁記錄）硬碟採取相同技術的平台亦將依原訂時程於2024年初逐步提高產量。

硬碟

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