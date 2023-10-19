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鴻海攜手輝達 打造AI工廠

聯合報／ 記者馬瑞璿蕭君暉／台北報導
鴻海科技日昨登場，鴻海董事長劉揚偉（右）與輝達執行長黃仁勳暢談ＡＩ工廠新概念，背景為黃仁勳手繪的概念圖。記者林澔一／攝影
鴻海科技日昨登場，鴻海董事長劉揚偉（右）與輝達執行長黃仁勳暢談ＡＩ工廠新概念，背景為黃仁勳手繪的概念圖。記者林澔一／攝影

鴻海科技日昨天舉行，鴻海董事長劉揚偉說，這是鴻海二○二○年舉辦科技日以來最精彩的一年，不僅有輝達和ZF Chassis兩個重量級夥伴參與，鴻海自製的低軌道衛星珍珠號也將於下個月正式升空。劉揚偉與輝達執行長黃仁勳在現場大談ＡＩ工廠新概念，宣示未來將攜手邁向Gen AI（生成式ＡＩ）運算革命新時代。

劉揚偉和黃仁勳昨搭乘鴻海最新量產版MODEL B電動車一起登台，黃仁勳大讚MODEL B是專為年輕伴侶設計的新車，他表示，鴻海電動車的三電、半導體、軟體整合系統設計相當令人驚豔。談及生成式ＡＩ未來發展，他說，全球即將進入一個新的運算革命時代，這將大幅改變過去六十年的運算模式。

黃仁勳也手繪一張圖，與劉揚偉討論ＡＩ工廠發展新概念；他認為未來的ＡＩ工廠會擁有大量資料，人們將資料輸入超級電腦後，會讓ＡＩ進行自我學習，生成出來的應用內容，將成為企業發展的重要養分，可應用到機器人、城市、製造等領域，他希望未來有一天，鴻海、輝達的技術都能出現在ＡＩ工廠。

劉揚偉形容，這就像是一個ＡＩ大腦，可以生成出來各種新應用內容，以鴻海來說，這些應用內容可以放在智慧城市、智慧製造、智慧電動車平台，但必須要有一個非常強而有力的硬體產品，來啟動ＡＩ工廠。

鴻海電動車也是科技日的焦點，鴻海在三年內相繼推出高級商務房車、跨界休旅車、ＳＵＶ、皮卡、商用巴士和商用廂型車等各式電動車款，劉揚偉向傳統汽車公司喊話，「鴻海的ＣＤＭＳ（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間。而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素」。

至於中國大陸積極發展電動車，原本在大陸就有龐大製造基地的鴻海，會不會藉此搶進大陸電動車市？劉揚偉說，在大陸賣車必須同時擁有產品銷售證、製造證，換言之，大陸目前並沒有開放汽車生產製造外包的商業模式，不過，當市場愈來愈競爭，汽車品牌廠就會考慮外包商業模式，「大陸有一百多家車廠，如果都要有自己的車廠，這會是非常巨大的投資，並不是最有效的資源使用方式」，鴻海也會逐步建置相關能力，為這項新趨勢做好準備。

至於是否會併購傳統車廠的工廠？劉揚偉會後表示，「當然是這樣，一定會發生。」顯示鴻海集團的併購策略，已經鎖定傳統車廠，將複製過去個人電腦（ＰＣ）與手機的商業模式。鴻海電動車策略長關潤看好印度及日本將會是下一個深具電動車發展潛力的市場。

半導體

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