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台積14日運動會 張忠謀將致詞

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電將於十四日（周六）舉行台積電員工運動大會，這是台積電在新冠疫情停辦以來，暌違三年再度舉辦。台積電創辦人張忠謀也獲邀出席並安排上台致詞。台積電已表明因正值法說會前的緘默期，這次運動會將不會安排公司決策高層舉行記者會及受訪，讓張忠謀的致詞，成為這次運動會的重頭戲。

張忠謀這次出席台積電運動會，將是他退休後第三次「回家」，他上一次回到台積電是七月出席台積電全球研發中心啟用典禮。

二○一九年十一月二日，張忠謀偕同夫人張淑芬，首度在退休後參加台積電運動會，當時除了董事長劉德音宣布發放大紅包，三點九萬名員工每人可領一點二萬元，張忠謀甚至預告隔年還會加碼。不過，張忠謀當時最讓人印象深刻的發言，則是預告台積電將成為「地緣策略家的必爭之地」。

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