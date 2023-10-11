2026退出VR產業？ 宏達電聲明嚴正否認

分析公司CCS Insight預測，宏達電有可能在2026年前黯然退出VR（虛擬實境）產業；對此，宏達電今日晚間嚴正否認此市場謠言與預測，並表示，對於消費者而言，智慧型手機將是5G的第一步，而VR虛擬實境、AR擴增實境、AI人工智慧將成為殺手級應用，沒有其他企業比HTC更有能力實現此一願景。

外媒CNBC報導，CCS Insight預測，雖然宏達電將公司的未來寄托在虛擬世界與實體世界的融合，但因為營收減少以及來自Meta、Sony和最近蘋果的競爭日益激烈，宏達電2026年前將黯然退出VR產業。

CCS Insight首席分析師Ben Wood指出，宏達電是VR領域先驅者之一，在這方面做了很多工作。但競爭有點辛苦，因為他們沒有削價競爭，而Meta Quest一直以激進的定價策略，幾乎只略高於成本，來推動市場採用。「宏達電可能因為蘋果進入此一領域而略有起色，因為蘋果重新激發人們對這個產品類別的興趣。但最終，我們認為他們很難立足，預測到2026年，他們將退出市場，把智慧財產權賣給其他大公司。」

針對今日外電報導，宏達電嚴正否認此市場謠言與預測。

宏達電指出，VR虛擬實境、AR擴增實境技術以及AI人工智慧技術將與人性融合，釋放人類無窮的想像力，改變世界，隨著5G時代來臨，它將透過無所不在的連接、開闢出無窮無盡的新可能性。對於消費者而言，智慧型手機將是5G的第一步，而VR、AR和AI將成為殺手級的應用，沒有其他企業比HTC更有能力實現此一願景。

身為全球科技產業的先驅者，宏達電了解每個產業都需要透過時間去發展與開拓生態圈。面對全球正投入關鍵資源推動下一網際網路世代的發展，HTC也與世界各地的內容合作夥伴並肩攜手，持續致力於促進XR、AI、Blockchain及VIVERSE生態圈的進化及完備，「我們稱之為VIVE Reality的這一願景，將徹底改變產業並改善人類的生活。」

HTC是一家持續創新、追求改變的企業，更會採取行動來強化品牌精神。公司會持續對整體營運做出正確的決策，以推動公司未來的發展，HTC相信公司現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC與VIVE的品牌精神。

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