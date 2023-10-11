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艾邁斯歐司朗獲德鉅額資金 全力投入新型光電元件研發

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM AG）（瑞士證券交易所股票代碼：AMS）今（11）日宣布，收到德國聯邦政府（即聯邦經濟事務和氣候行動部）和巴伐利亞自由州用於推動半導體技術的持續創新與發展而為艾邁斯歐司朗提供的巨額公共資金。

這筆 IPCEI 預計資金（歐洲共同利益重點專案）將支援艾邁斯歐司朗在德國雷根斯堡進行創新型光電元件的研發投資。

艾邁斯歐司朗正致力於強化雷根斯堡這一重要研發與製造基地的建設，為未來的投資做好充分的準備。在2023年9月18日德國聯邦經濟事務和氣候行動部舉辦的一場活動中，艾邁斯歐司朗展示了其在 IPCEI ME/CT（歐洲共同利益重點項目之微電子和通信技術）的研究成果。

德國聯邦經濟事務和氣候行動部（BMWK）著重強調這一項目對歐洲具有重要意義，並將與巴伐利亞經濟事務、區域發展和能源部合作支援相關專案的投資。

根據規定，超過3億歐元的公共資金申請必須先獲得官方的撥款通知。艾邁斯歐司朗收到的這筆資金將主要用於研發創新型光電半導體及其製造工藝，預計將創造400個全新的高科技工作機會。

除此之外，艾邁斯歐司朗還將投入資金以建立全新的無塵室和實驗室設施，這些設施將為各類創新應用（例如用於消毒的 UV-C LED 和用於自動駕駛的 LiDAR 近紅外發射器）以及工業4.0相關應用領域的研發和試產提供理想的環境和條件。

這筆資金的另一個重點將用於全新類型顯示器的 micro LED 的研發。自動化和人工智慧（AI）應用在德國雷根斯堡扮演重要角色，使艾邁斯歐司朗得以在其生產設施中開闢新的領域。為了在不久的將來實現高度創新的 micro LED 的高成本效益大規模生產，艾邁斯歐司朗目前正在全力建設第一條用於8吋晶圓生產的試點裝配線。

德國

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