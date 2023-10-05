遠雄港擴大投資布局 現金增資發行3.5萬張
遠雄港（5607）今天董事會決議擴大遠雄港自貿港區投資布局，遠雄港決定進行增資，預計增資發行3.5萬張，股本將由現在的30.14億元攀升為33.63億元，發行價格待訂定價格後另行公告。
美中貿易戰後，全球產業供應鏈移轉，桃園市政府結合遠雄自貿港區與桃園航空城聯合招商，並且提出境內關外、通關便捷及稅賦優惠等三大優惠，吸引鮭魚返鄉及海外企業來台設廠，共同推出「19+N」航空城自由貿易專區。
遠雄自貿港區，國內唯一空運境內關外之經濟特區，讓自由貿易區服務及稅費優惠延伸到航空城及周邊產業專區，考量到長期發展，遠雄港董事會也通過現金增資案。
遠雄港自貿港區早就滿租，早就已經形成一種AI科技業的聚落，未來整個港區擴大招商，除原有六大產業雲端運算、智慧車輛、國際物流配銷、生物科技、航空輔助及綠色能源產業外，未來還有AIoT人工智慧物聯網相關產業，如機器人、人工智慧、奈米科技、量子電腦、生物科技、物聯網、工業物聯網（IIoT）、5G、3D列印和全自動駕駛汽車等新興生產製造。
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