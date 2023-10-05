遠雄港擴大投資布局 現金增資發行3.5萬張

蘋果在台北時間13日凌晨發表iPhone 15系列，除了如先前傳言的採用 USB-C、台積電（2330）3奈米製程的A17 Pro（蘋果第一次在晶片名稱加上Pro），讓果粉最有感的是應該是頂規的iPhone 15 Pro Max價格達到58,900元，堪稱史上最貴iPhone。在這些新產品的亮點以外，有三大關鍵值得供應鏈注意，包括iPhone漲價對非蘋手機價格的影響、新iPhone的出貨量預估，以及AI扮演的角色。

2023-10-05 18:21