宏碁2024亞太區 Predator League 決賽 明年1月菲國開戰

隨著PC產業逐步回溫，新冠疫情成為過去式，PC品牌廠宏碁（2353）加速衝刺電競實體賽事，今（5）日宣布邁入第七年的2024亞太區Predator League總決賽即將於明年1月8日菲律賓開戰，而台灣初賽現正開跑，代表隊伍將於10月底誕生。

自2018以來，亞太區最大的品牌電競聯賽Predator League一直是頂尖和新晉電子競技人才的主場，2024年總決賽將於2024年1月13日至14日在菲律賓馬尼拉SM亞洲購物中心體育館舉行。

宏碁指出，來自亞洲各地的電競隊伍將在此匯聚一堂，爭奪 Predator Shield 掠奪者盾牌和40萬美元的獎金池， 晉級隊伍的選手們在大舞台上展示戰技取得最佳戰績。

宏碁亞太營運總部總經理侯知遠表示，「《Predator League》競賽平台是宏碁投入遊戲產業及玩家社群的永續承諾，每年都有數千支隊伍報名，提供了選手培育、經驗交流、增添職涯精彩戰績和電競產業發展的機會。七年來的努力在世界舞台取得廣大迴響及關注。今年我們很高興再次將Predator League帶到馬尼拉，期待看到參賽隊伍帶來全新的精采競技賽事」。

宏碁在菲律賓扎根多年，是該市場領導廠商之一，根據市調資料顯示，今年宏碁電腦於菲律賓上半年及第2季均以32%的市占率位列第一；電競電腦更在上半年以近四成的市占率居冠，年增率達13%（均值2%）。另，電競筆電亦連續四個季度衛冕冠軍，6月以市占率42%稱王，年增率更以39%遠超業界13倍（均值3%）。

此外，宏碁歡慶賽事展開，即日至10月31日進行Predator League「最強電競，大賽指定」促銷活動，邀請喜愛電競賽事的消費者一起為選手加油打氣，同時享受優惠好康。

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