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友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

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友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
友達董事長彭双浪(圖左)、執行長柯富仁。 蔡靜紋/攝影
友達董事長彭双浪(圖左)、執行長柯富仁。 蔡靜紋/攝影

友達光電（2409）今(2)日晚間宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC)百分之百股權。友達表示，透過此股權收購案，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割，透過此收購案將整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈決心。

友達董事長彭双浪率領陣容龐大的幕僚人員親自到證交所宣布這個收購案喜訊，滿臉笑意掩不住，一進證交所記者室便主動與記者打招呼。彭双浪表示，友達與BHTC的結合將發揮最佳綜效，加速串聯各地汽車產業鏈與供應鏈。

彭双浪表示，友達近幾年在推動雙軸轉型，主要考量是過去二十幾年受顯示器的景氣循環影響，透過這次收購，友達將不只是一家顯示器廠商，而是以顯示技術為解決方案的供應商，切入未來具成長性的車用市場，是公司未來成長的相當重要關鍵，將一舉成為具有系統整合能力的供應商，未來在車用市場可以取得關鍵地位，是友達推動雙軸轉型相當重要的步驟。

友達光電（2409）今(2)日晚間宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hekka Thermocontrol GmbH(BHTC) 百分之百股權。圖／取自證交所直播
友達光電（2409）今(2)日晚間宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hekka Thermocontrol GmbH(BHTC) 百分之百股權。圖／取自證交所直播

友達 證交所 彭双浪

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