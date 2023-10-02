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友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

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友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖左為友達董事長彭双浪、右為總經理柯富仁。圖／聯合報系資料照片
圖左為友達董事長彭双浪、右為總經理柯富仁。圖／聯合報系資料照片

友達（2409）今(2)日20時15分在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由董事長暨集團策略長彭双浪、執行長柯富仁、財務長曾煜智說明。

證交所 彭双浪 友達

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