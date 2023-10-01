「獵風者」衛星本周六將發射升空！MIT供應鏈成形、太空概念股出列

我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）將於本周六（7日）上午搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA 火箭升空。整顆衛星包含酬載共有82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，共有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，象徵MIT（台灣製造）進軍國際太空產業、飛向太空的里程碑。

市場更點名漢翔（2634）、華泰電子（2329）、公準精密（3178）、卓越光纖、凌群（2453）、新鼎（5209）、國眾（5410）等獵風者號概念股出列，意味著未來太空供應鏈逐漸成形。

獵風者衛星是由台灣自主研發的氣象衛星，酬載為全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），於低地球軌道收集導航衛星經由海面反射的訊號，分析浪高反演風速。風速是目前氣象觀測最缺乏的數據，獵風者衛星預計能提供可觀資料量，為氣象科學與天氣預報提供有利數據。

行政院長陳建仁曾盛讚，在國際上自製率超過35%，即符合一般原產地規則，即可標示為該國自產，但獵風者關鍵元件自製率達82%，衛星本體更由超過20家廠商共同合作。國家太空中心主任吳宗信也以正港「台灣囝仔」來形容獵風者號，最大功臣就是由是中科院、工研院、漢翔、華泰電子等20家台灣研發單位及廠商，組成國家隊。

在獵風者號十大關鍵項目中，「衛星電腦」、「電力控制單元」都由中科院主導，前者是衛星的大腦，與軟體搭配後，執行衛星所有動作與操作；電力控制單元則是衛星的能源控制中心，管理電池充放電，並控制提供給衛星元件的電能。

由芳興科技負責的「S頻段天線與濾波器」，是用來接收地面衛星控制中心的指令，以及回傳衛星資料與狀態至地面控制中心。

中科院、卓越光纖、鑫豪科技執行的「光纖陀螺儀」，則能感測衛星的角速度，使衛星電腦得以控制衛星的方位與姿態。「GPS導航接收機」可提供衛星的時間、位置與速度，這些是衛星自動操控所需的基礎資料，由工研院、兆發科技、興普科技、華泰電子、成功大學合作。

衛星「推進模組」就是小型推進系統，用以調整衛星軌道；獵風者配備的推進實驗模組，是國內首次研製的模組、為實驗性質，由公準精密、永昇鋼鐵、台灣矽微、昇鑫機械、裕昌電機、益材科技、孟晉科技、苗鐵精密等公司參與。

衛星結構體及「機械地面輔助測試系統」則由漢翔主導。至於「地面衛星操控中心」，則有凌群電腦、新鼎系統、國眾電腦、華苓科技的參與。

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