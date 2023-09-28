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M31推N12e產品 再獲台積電特殊製程 IP合作夥伴獎肯定

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

矽智財（IP）廠M31（6643）在台積電北美開放創新平台生態系統論壇（TSMC North America 2023 Open Innovation Platform (OIP) Ecosystem Forum）上，由 M31技術行銷副總-Jayanta 發表演講「推動 AIoT 創新 - M31 N12e 低功耗矽智財」，展示M31 在台積電 N12e 製程平台上的低功耗矽智財（IP）解決方案，並第七度獲頒台積電特殊製程IP合作夥伴獎的肯定。

人工智慧物聯網（AIoT）已經在技術和應用領域顯示出巨大的商業潛力，AIoT 的應用範圍從手機和平板電腦持續擴展到家電、工廠、醫療保健裝置以及自動駕駛汽車等領域，隨著先進製程技術的不斷進步，5G通信和高速運算等領域更成為發展的關鍵方向。

M31 表示，身為台積電長期緊密合作夥伴，M31幾乎年年獲頒特殊製程IP合作夥伴獎，肯定M31在IP開發與服務上的傑出表現。在人工智慧化的物聯網裝置及其他高效率、高效能的邊緣裝置應用發展浪潮下，M31 也緊跟台積電 N12e 製程技術平台發展腳步。

M31針對 AIoT 市場對於速度、功耗、成本面積不同的設計需求，開發一系列低功耗IP解決方案，可支援更高效能、更佳功率與更低漏電的要求，其中包括低功耗記憶體（Memory Compiler）、標準元件庫（Standard Cell Library）、通用IO元件庫（General Purpose Input/ Output Library，GPIO）。

其中， M31推出兩種不同特性的低功耗記憶體，分別是低電壓設計的 Low VDD 記憶體和低漏電 ULL 記憶體。Low VDD 記憶體支援0.6V的低電壓，提供四種低功耗模式和頻率調節技術（DVFS），並透過M31讀寫輔助技術可確保在低電壓操作時的穩定性。

而M31低漏電 ULL 記憶體則使用台積電 ULL bit-cell 技術，可大幅提升靜態低功耗的表現，達到節能設計的目標。此外，客戶還能採用M31具競爭力的低功耗標準元件庫，並搭配電源管理和低功耗優化套件，有助於客戶縮短開發週期，提高模組精準度，特別適用於各種 AIoT 設計。

台積電 記憶體

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