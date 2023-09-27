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圓剛再推新款邊緣 AI運算解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）今（27）日宣布再度推出新款邊緣AI運算解決方案，引領邊緣人工智慧運算新浪潮。AVerMedia Box PC, D133ONB，是一款搭載NVIDIA Jetson Orin Nano模組，兼具精巧設計與強大的邊緣人工智慧運算能力於一身的裝置，在效能和功能上有顯著的提升。

圓剛表示，D133ONB的主要特點為輕巧便攜，非常適合安裝於狹小空間，同時搭載NVIDIA Jetson Orin Nano，擁有強大的運算能力。另外，堅固的外觀設計使其能夠在極端氣候條件下運行，實際工作環境溫度範圍非常廣泛，能夠在零下25°C到60°C的條件下正常運作。

D133ONB可以滿足各種行業和應用需求，充分發揮NVIDIA Jetson Orin Nano的卓越運算能力。不論是先進的分析到智慧監控、智慧零售以及各種嵌入式IoT應用，D133ONB擁有高速的即時數據處理能力，突破邊緣運算的極限，讓企業能夠在最苛刻的環境條件下做出更加智慧、更快速的決策。

NVIDIA 人工智慧

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