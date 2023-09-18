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台積電大跌18元拉低大盤 台股重挫222點 收16,698點摜破季線

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股收盤指數16,698.24點，下跌222.68點、跌幅1.32%，成交金額2,787.53億元。聯合報系資料照
台股收盤指數16,698.24點，下跌222.68點、跌幅1.32%，成交金額2,787.53億元。聯合報系資料照

台股今（18）日開低，台積電（2330）大跌牽動大盤表現。收盤指數16,698.24點，下跌222.68點、跌幅1.32%，成交金額2,787.53億元。台積電以540元收盤、跌18元。今日強勢族群包括：PCB、IC設計、Type C概念股、網通設備族群，AI族群則呈弱勢族群。

今日強勢族群，逆勢抗跌的有：PCB、IC設計、Type C概念股、網通設備族群。 PCB族群，如：華通、燿華、敬鵬、嘉聯益、精成科。IC設計，如：力旺、聯發科、致新、智原、敦泰、威盛。 Type C概念股：祥碩、智原、凡甲、威盛、百達-KY、瑞昱。網通設備族群，如：東訊、富商、萬泰科、居易、名泰。

台積電大跌，AI族群也呈弱勢族群，包括：緯穎、創意、台積電、勤誠、廣達、緯創、研揚、華漢、廣明、英業達、日月光投控；而聯發科、健策、世芯-KY、智原、高力則逆勢上漲。

成交量排行前十名，包括：復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、矽統、華通、國泰永續高股息、元大台灣50反1、緯創、定穎投控、富邦恒生國企正2、元大滬深300正2。

其中，今日天鈺（4961）開盤即以258.5元漲停，減資換發新股今日上市。資深分析師連乾文表示，天鈺有觸控驅動IC和電源管理IC兩方面的技術。然而，近期各大手機製造商紛紛推出新機種，對於相關類股的需求大幅增加。

在此趨勢下，日前觸控驅動IC相關類股，如矽創、聯詠、瑞鼎等，都經歷了股價上升的情況；電源管理IC領域，包括創惟、偉詮電等公司，也出現了上漲趨勢。他表示，天鈺技術在這兩個領域都未能顯著上漲。因此，連乾文認為天鈺今日開盤即漲停的原因可能是市場「補漲」。

連乾文也提醒，近期主流股仍震盪不斷，操作難度較高，策略上不宜追高，包括AI族群、手機族群，以逢低承接為投資要訣。

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