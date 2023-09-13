經濟日報科技論壇 林昭陽：中華電打造 AI 服務一站購足

中華電信總經理林昭陽今（13）日參加經濟日報舉辦2023科技論壇，林昭陽表示，中華電信建構暢行無阻的網路，實現無所不在得AI，更投入AI技術發展超過10年，已經應用在科技執法、智慧交通、智慧司法等應用，未來更將持續以AI賦能各種智慧應用，攜手夥伴，打造百工百業所需AI服務一站購足 。

經濟日報於9月13日舉辦2023科技論壇，以「AI創新應用大浪潮」為主題，探討AI大趨勢下帶來的商機與挑戰。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行協辦。

林昭陽今日以「從暢行無阻的網路到無所不在的AI」為題發表專題演講，林昭陽表示，中華電信擁有暢行無阻的網路，才能實現無所不在得AI，以日前中華電信與KKBOX合作的「第18屆KKBOX風雲榜」，就打造全台首場「5G x生成式AI共演」的萬人演唱會，都跟今天經濟日報與中華電信合辦科技論壇一樣，年年都有最新亮點。

林昭陽分享，透過5G SA獨立組網打造專屬高速公路，加上雲端的伺服器生成AI來生成影像及聲音，展演過程透過現場麥克風、攝影機收取的聲音以及影像指令，將指令透過5G網路上傳至雲端伺服器，進行圖像及音樂的運算，再將運算結果，透過5G網路即時傳回現場，呈現最新的上萬粉絲與偶像「互動共演」的全新科技共演。

林昭陽也看好，5G結合AI，未來不管智慧交通、經濟發展及生活娛樂都會有很多創新應用。

中華電信近年積極轉型，已經超越電信產業領域，林昭陽表示中華電信擁有重要的四個資產包含網路、科技平台、人才等，在暢行無阻的網路資產上要打造一個科技平台，最重要的是培養人才，並持續雙軌轉型，從智慧轉型到永續轉型，秉持永續發展，到成為數位生態系統賦能者，到成為超越兆元市值的頂尖科技企業集團。

林昭陽強調，中華電信已經轉型為兼具科技及人文的ICT服務公司，以優質網路服務為核心， 邁向「ESG永續發展」、「AI賦能」企業。

林昭陽表示，近年來暢行無阻的網路不僅是民生必需，更是連結溝通、防駭救災、經濟發展的重要基礎，中華電信建構暢行無阻的陸海空全時全域通訊網路，島內涵蓋最佳，全球涵蓋最廣。

林昭陽表示，中華電信擁有行動、固網、衛星、海纜，中華電信光纖涵蓋率超過90%，HiNet光世代滿意度拿到13個第一，全球涵蓋最廣，包含27條全球海纜、12條台灣聯外海纜、57個全球節點、4個國際海纜站、8座海外IDC機房，衛星網路則涵蓋亞洲、印度、中東、北非、北澳、西太平洋、印度洋等。

此外，中華電信也持續精進網路技術，林昭陽指出，在數位部開放WiFi 6E可用6GHz頻段時，中華電信也馬上宣布開始支援WiFi 6E，因為傳輸速度高速提升，光纖網路搭配無線網路，未來可實現高畫質電競、虛擬實境VR、擴增實境AR、視訊直播及影音服務等。

此外，林昭陽指出，中華電信也領先布局全光化網路，2022年加入國際組織IOWN，目前技術發展已經成熟到可商轉的程度，包含節能100倍、頻寬速度提升125倍，低延遲可以200倍，可以順利完成IDC與IDC之間互相連結，可以把所有的IDC變成一個單獨的CPU，實現更高速的網路應用。

中華電信也積極投入衛星投資，同時打兼具網路與通訊功能穩定運作，更強調網路韌性。林昭陽認為，有了暢行無阻的網路，更可實現無所不在的AI，讓大家生活更快樂。

林昭陽回顧AI發展，他認為，辨別式AI表現已經不輸人類，到了閱讀理解、語言理解甚至有超越人類的表現，現在更已經進入整合工作，例如影像辨識應用在軌道安全及邊坡管理上，也透過AI來辨識，透過語音辨識及語言理解，讓翻譯更精準，例如此次出差泰國，用AI就可以溝通，實現地球村也越來越近。

林昭陽認為，生成式AI關鍵要素包含算法、算力及資料，再透過大語言模型及基礎模型持續發展，現在進入AI 2.0時代，主角就是生成式AI，可以創作文字、影像、影片、及音樂，

林昭陽分享，AI創新應用包含圖像生成、音樂及歌聲的生成、對話及文本生成，現在也有公司專門以AI來詮釋歌曲甚至是AI治理持續發展，甚至將影響2024年大選，例如透過生成式AI產生海量假訊息、假訊息投放也更加精準，但所幸選民很難被說服，AI要改變選舉仍不容易。

林昭陽表示，中華電信投入AI多年，從1991年的統計方法時期，到2017年應用在預訓練及微調，這屬於中華電信CHT AI 1.0時期，在董事長郭水義指導鞭策下進入中華電信CHT AI 2.0。

林昭陽表示，中華電信已經把AI應用在各個智慧應用領域，包含科技執法、智慧司法、智慧開發、智慧簡報、智慧學習等。

林昭陽指出，中華電信協助政府以AI抓違規，提高執法效率，增加人民安全，包含以AI影像辨識及雲端服務，在全台18個縣市政府路口及便利商店等場域監控，更進入廠區防護，同時正進軍國際公共交通安全與警政保安監控領域的式場。

智慧司法部分，林昭陽指出，以AI協助判決擬稿，提高司法效率，應用在司法院的判決書草稿自動生成，今年9月以開始應用於酒駕等公共危險，人頭帳戶的幫助詐欺等案件。

林昭陽表示，智慧開發部分則透過AI寫程式，加快程式開發速度，已經應用於中華電信企業內部的SSSDLC，此外更打造虛擬老師，透過AI語音辨識送達虛擬英文老師，透過AI大型語言模型及AI語音合成，與學生進行英文對話練習。

林昭陽表示，智慧簡報可以虛擬主播待報告，沉浸體驗讓簡報效果佳，已經應用在各類數位展示情境，技術應用是透過虛擬人造型生成，AI文字轉與眼與真人語音仿聲，聲音嘴型對其道進行AI字幕生成，現在中華電信企業內也執行簡報虛擬人應用。

林昭陽強調，中華電信打造暢行無阻、無所不在的智慧生活，已經透過網路、科技平台，加上AI、AR、VR、MR、大數據、區塊鏈、雲端、資安、物聯網數位孿生等技術，打造智慧農業、智慧醫療、智慧生活、智慧交通、智慧教育、智慧娛樂、對話機器人、生成公文、虛擬人簡報、防詐辨識、新生分析及場域分析等各種智慧應用。

除了持續投入網路建設及技術發展，林昭陽表示，中華電信更期待打造「A2C（AI、API、Cloud）開放式平台」，攜手夥伴，建構數位服務生態系，打造百工百業所需要的AI服務一站購足。

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