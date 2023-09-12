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瑞銀開出第一槍！ 預估iPhone 15出貨量下調至7,800萬支

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞銀證券在最新出爐的「亞洲硬體產業透視」報告中指出，由於面臨中國大陸經濟、華為新機等風險，因此將iPhone 15系列新機出貨量由8,000-9,000萬支下調至7,800萬支。瑞銀率內外資先河，開出下調iPhone 15出貨量第一槍。

瑞銀對iPhone的需求一直維持保守立場，在6月12日就已將蘋果的投資評等從「買進」下調至「中立」，原因是iPhone成長疲軟。瑞銀仍偏愛安卓供應鏈勝過iPhone供應鏈。瑞銀預估，就整體iPhone出貨量來說，第3季為4,470萬支，季減14%、年增9%；第4季為6,670萬支，季減8%、年增49%。

在相關台廠中，瑞銀看好鴻海（2317）、大立光（3008）及台積電（2330），都給予「買進」評等，但看好原因大都與蘋果無關，對於和碩（4938）則給予「中立」評等。瑞銀對大立光、鴻海及台積電的目標價分別為2,950元、135元、740元，和碩的目標價則為77元。

報告估計，iPhone高階產品的比重將提升，Pro/Pro Max 將從去年下半年的62%上揚到今年下半年的63%（其中，Pro Max比重從34%增加到35%）。由於總體經濟仍疲軟，瑞銀對於今年iPhone預期出貨量從 2.068億支（年減10%）下調至 2.034 億支（年減12%）。

報告也預估了iPhone 15的供應商。iPhone 15 Pro Max的首要供應商是鴻海，其次是立訊；iPhone 15 Pro的兩大供應商為鴻海及和碩；iPhone 15 Plus的供應商為立訊及和碩；iPhone 15的供應商為鴻海及立訊。瑞銀估計鴻海的iPhone組裝比重將從去年的65-70%下降到今年的約60%。

iPhone 瑞銀

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