華邦電攜13家半導體供應鏈業者 拚年減碳5600公噸

記憶體廠華邦電（2344）今（1）日宣布，攜手13家半導體產業專業供應商，共同獲得經濟部工業局「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案補助，為第1家通過3000萬全額補助的半導體廠商。

華邦電表示，公司偕同13家供應鏈業者共投資超過2億元，預計2年內完成計畫執行後，每年可降低約5600公噸的二氧化碳當量，相當於14座大安森林公園1整年的碳吸存量。

據悉，華邦電永續供應鏈的低碳化轉型合作專案，整合經濟部工業局、財團法人資訊工業策進會的專業資源，攜手供應商夥伴共同推動減碳及凝聚低碳轉型共識，執行「溫室氣體盤查」、「節電與節水」、「氟化類氣體排放減量」三大主軸計畫，總投資金額超過新台幣2億元，讓具體減碳效益落實到次產業供應鏈端。

經濟部工業局指出，為邁向「2050淨零轉型」，經濟部推動產業與中小企業升級轉型，期藉此強化企業經濟韌性及競爭力，今年度整合中央跨部門資源，邀請中心廠及其供應鏈業者申請「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助計畫」，提供「1+10低碳化補助」及「1+4智慧化補助」。

華邦電進一步說，因應氣候變遷，製造業製程減碳為當務之急，於是偕同力成科技、超豐電子、群雅電子、菱生精密、華東科技、美商杜邦集團成員羅門哈斯、台灣力森諾科、台灣圓益石英、聯亞科技、信銘工業、愛德華先進科技、和淞科技、兆聯實業等13家業者，在本次專案合作期間，共投資超過新台幣2億元，主要執行「工廠製程氣體排放量減量」、「工廠精實節電與節水措施」、「推動供應鏈溫室氣體盤查與熱點分析」等三大工作計畫。

華邦電強調，期望藉由永續供應鏈之的碳化轉型合作專案的執行，除不斷精進氣候變遷管理作為，也積極推動綠色低碳供應鏈，驅動相關供應鏈業者在節能技術上的研發與創新，共同為「2050淨零碳排」目標努力。