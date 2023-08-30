聚焦 AI 致茂 SEMICON TAIWAN 2023 將展現先進測試科技

致茂（2360）預告，將參與SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展，將展示一系列創新的半導體測試解決方案，專注於人工智慧（AI ）、高效能運算（HPC)、汽車半導體與 AIoT 等運用，以滿足不斷演進的半導體測試需求。

致茂提到，SEMICON Taiwan 2023期間將於台北南港展覽館一館1F (攤位號K2776)展出多元的測試解決方案，並於半導體先進檢測與計量國際論壇，探討半導體先進封裝中新型態的計量解決方案，

致茂說，此次將展出旗下Chroma 3650-S2 SoC/類比測試系統是致茂新推出的高效能Power IC測試平台，可滿足現今高電壓、大電流、與複雜數位控制的Power IC測試需求，提供最高768電源或數位通道，最高3000V或320A的供電能力， 200Mbps數據速率與300ps EPA等，是測試鋰電池管理IC、電源管理IC、以及GaN與SiC相關Power IC的理想選擇。另外還有RF射頻晶片測試解決方案、SLT三溫測試解決方案、先進封裝量測方案、半導體材料的奈米粒子監測系統等。