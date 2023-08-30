IBM競逐AI霸業 旺宏助攻

「藍色巨人」IBM挑戰輝達（NVIDIA）AI晶片霸權，發表最新類比人腦造神經網路晶片，效率大增14倍，並大幅降低能耗，業界看好有望改寫全球AI史新頁，成為殺手級產品，其技術突破關鍵是IBM攜手旺宏獨家開發的相變化記憶體（PCM），讓旺宏成為繼台積電助攻輝達登上AI晶片一哥後，又一樁AI界「台灣之光」。

外電報導，IBM在國際期刊《Nature》發表重大突破，利用相變化記憶體改變物理特性，以類似超導體的概念改變半導體元件物理特質，開發一款類比AI晶片雛型，該AI晶片搭載的相變化記憶體，由IBM與旺宏共同開發，備受關注。

圖／經濟日報提供

據了解，旺宏與IBM合作淵源深厚，早在2004年，雙方就已經有策略合作聯盟關係，並共同投入相變化記憶體開發十餘年，初期還有不少同業加入，隨著時間流逝，不少廠商退出共同研發合作，目前旺宏是IBM相變化記憶體唯一合作夥伴，並取得特定AI相關授權。

目前旺宏與IBM的相變化記憶體共同開發計畫，以三年為一期，期滿後雙方視狀況再簽訂新共同開發合約，雙方早已嗅到AI帶來的商機無窮，將相變化記憶體合作方向瞄準AI應用，最近一次合約於2021年10月簽訂，旺宏還特別透過重大訊息公布相關內容。

旺宏當時公告指出，該公司將繼續參與IBM相變化記憶體共同開發計畫，並取得特定類比人工智能（人工智慧）技術授權，該次合約從2022年元月22日起至2025年元月21日止，旺宏將有保密義務並分擔研發費用，同時遵守美國出口管制法令等義務，具體目的為持續投入先進技術開發，對旺宏技術及競爭力有正面影響。

業界人士分析，相變化記憶體具備速度快、非揮發性、低功率等特性，讓高密度記憶體可做為儲存應用，填補AI伺服器所需的DRAM、儲存記憶體當中的價格及性能落差。

對於與IBM合作相變化記憶體近況，旺宏昨（29）日表示，持續順利進行中，鎖定AI等先進應用發展。

綜合外電報導，IBM新晶片採用14奈米生產，結合相變化記憶體設計等，就能達到最領先晶片效能。經過測試，該晶片與GPU等數位晶片一樣擅長電腦視覺AI任務，效率提升14倍，並大幅解決能耗，換句話說，這是一種將部分混合訊號和類比晶片結合在一起的晶片。

此外，該晶片結合相變化記憶體和數位電路，在人工智慧推理方面將與GPU性能相匹配，但效率高得多。相變化記憶體是此晶片關鍵，外電指出，相變化記憶體可改善數據傳輸的問題，讓AI推理加速並減少功耗，改善GPT-4或Midjourney等生成AI應用的硬體營運壓力。

閱讀秘書／相變化記憶體

相變化記憶體（Phase Change Memory, PCM）有「萬用記憶體」之譽，利用特殊「相變化材料」這項新興記憶體技術，提升記憶體效能並降低能耗，讀寫速度為現有儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的100倍以上，耐久度更超過1,000倍，且成本更低。

相變化記憶體兼具快閃記憶體儲存資料持久，以及現有揮發性記憶體的性能表現等優勢。 （記者尹慧中）