快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

宇瞻新方案瞄準工業物聯網 自動化大展將秀新品

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
宇瞻作為智動化設備與工業物聯網雙領域專家，透過機聯網可串連工廠機台生產數據，實現可視化管理。業者/提供。
宇瞻作為智動化設備與工業物聯網雙領域專家，透過機聯網可串連工廠機台生產數據，實現可視化管理。業者/提供。

記憶體模組廠宇瞻（8271）持續在智慧物聯網上衝刺，今年更做出重大突破。宇瞻表示，公司將跳脫一般自動化設備的框架，導入工業聯網技術優勢，讓檢測設備全面具備智慧升級彈性；針對傳統工廠產線現有的無連網機台，亦可協助其升級數位化，將數據拋轉至戰情看板或網站實現可視化，達到透明化高效管理，新解決方案將在本周即將舉行的台北國際自動化工業大展揭幕。

宇瞻表示，「智動化光學檢測設備」將可望提供從 AI/AOI 軟體到自動化機構設計的一站式整合方案，原已具備了多項獨特優勢，包括能自主開發具高速演算法的檢測軟體，提供客製化資料庫設計開發，並能結合客戶工廠的既有產線進行自動化設計規劃。

宇瞻指出，創新的步伐從不停歇，作為智動化檢測設備與工業物聯網雙領域的專家，今年將智動化設備結合物聯網技術，全面保留智慧升級彈性；配置結合可視化電錶的夾式感測器，實現對機台用電的即時監控，還可讓客戶依需求選配如溫度監控、氣壓監控等多元的方案。

近年 ESG 企業永續發展、淨零碳排等議題趨勢蓬勃發展下，「能源管理」對企業顯得至關重要且關鍵。這也是宇瞻特意將設備用電監控納入配置的原因，從紀錄機台的用電開始，結合其他工業物聯網方案，進一步可進行數據統計、趨勢探勘或電價分析等，找出高能耗的原因進行能源管理，對於未來台灣要徵收碳費或是進行碳排管控時，企業將不會面臨手足無措的窘境，也有助於降低營運成本，展現永續行動力。

物聯網 軟體 演算法 自動化設備

延伸閱讀

自動化大展／工業電腦廠 秀技術能量

ESG標的 躍投資主流

台股 ETF 受益人突破500萬人 ESG 低碳、科技最吸睛

00878「逢高出清」總算有解了！ 能考慮轉投資同樣ESG的00923？

相關新聞

廣達董座林百里攜心腹大將「AI年會」開講 將親揭業內秘辛

代工大廠廣達（2382）董事長林百里將於9月中旬攜心腹大將技術長張嘉淵，一同現身「台灣人工智慧年會」發表演說，並以「生成...

宇瞻新方案瞄準工業物聯網 自動化大展將秀新品

記憶體模組廠宇瞻（8271）持續在智慧物聯網上衝刺，今年更做出重大突破。宇瞻表示，公司將跳脫一般自動化設備的框架，導入工...

彩晶轉骨 車用出貨大增

面板廠持續享受報價上揚紅利，就友達、群創、彩晶等國內三家面板業者來看，彩晶雖然規模最小，但在面板景氣回溫下，彩晶利基型產...

紅鏈搶蘋單／台廠應變 強化非陸布局

紅色供應鏈步步進逼搶食蘋果訂單，台廠臨危不亂，透過強化非大陸布局扳回一城。以iPhone為例，各大廠規劃在印度生產，並快...

TV面板報價強漲 雙虎好樂

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日發布8月面板報價，電視面板持續強漲，最高漲幅達5.6%，主流規格55...

台積否認三度下修財測

半導體市況復甦腳步不如預期，媒體報導，台積電恐三度下修今年財測，惟台積電昨（21）日罕見於盤中發布重大訊息否認媒體報導，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦