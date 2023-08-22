宇瞻新方案瞄準工業物聯網 自動化大展將秀新品

記憶體模組廠宇瞻（8271）持續在智慧物聯網上衝刺，今年更做出重大突破。宇瞻表示，公司將跳脫一般自動化設備的框架，導入工業聯網技術優勢，讓檢測設備全面具備智慧升級彈性；針對傳統工廠產線現有的無連網機台，亦可協助其升級數位化，將數據拋轉至戰情看板或網站實現可視化，達到透明化高效管理，新解決方案將在本周即將舉行的台北國際自動化工業大展揭幕。

宇瞻表示，「智動化光學檢測設備」將可望提供從 AI/AOI 軟體到自動化機構設計的一站式整合方案，原已具備了多項獨特優勢，包括能自主開發具高速演算法的檢測軟體，提供客製化資料庫設計開發，並能結合客戶工廠的既有產線進行自動化設計規劃。

宇瞻指出，創新的步伐從不停歇，作為智動化檢測設備與工業物聯網雙領域的專家，今年將智動化設備結合物聯網技術，全面保留智慧升級彈性；配置結合可視化電錶的夾式感測器，實現對機台用電的即時監控，還可讓客戶依需求選配如溫度監控、氣壓監控等多元的方案。

近年 ESG 企業永續發展、淨零碳排等議題趨勢蓬勃發展下，「能源管理」對企業顯得至關重要且關鍵。這也是宇瞻特意將設備用電監控納入配置的原因，從紀錄機台的用電開始，結合其他工業物聯網方案，進一步可進行數據統計、趨勢探勘或電價分析等，找出高能耗的原因進行能源管理，對於未來台灣要徵收碳費或是進行碳排管控時，企業將不會面臨手足無措的窘境，也有助於降低營運成本，展現永續行動力。