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全球半導體設備投資大減 破10年紀錄

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

日經新聞報導，全球半導體廠正對設備投資踩煞車，十大半導體廠今年投資額不增反減，四年來首見，且減幅達到十年來最大。儘管各國政府主導的招商設廠熱潮還在持續，但因擔憂中國大陸景氣趨緩等原因，各大廠商投資態度已轉為謹慎。

日經彙整美、歐、台、日、韓等十大半導體廠今年的設備投資計畫，發現相關業者今年的投資額比去年度減少百分之十六，至一二二○億美元，其中智慧手機使用的記憶體晶片投資年減幅高達四成四，電腦和資料中心使用的運算用半導體投資也減少一成四。

日經調查的十家公司包括台積電、聯電、三星、英特爾、格芯、美光、SK海力士、英飛凌、意法半導體，以及協議合併的鎧俠和威騰電子。

日經指出，半導體大廠投資額下滑，主因是投資需求已提前滿足；美中競逐科技霸權，各國也端出振興政策等來加強半導體生產，去年全球十大半導體廠的投資總額一四六一億美元創新高。

根據其中九家公司的公開資料，今年六月底，這些公司的晶片庫存比去年同期增加一成至八八九億美元，若和晶片荒前的二○二○年同期相比，晶片庫存則增加七成。

不過，市場對半導體中長期需求仍看漲。麥肯錫公司預測，全球半導體市場規模將在二○三○年前達到一兆美元，主要動力來自電動車和人工智慧。Omdia指出，目前車用半導體只占全球半導體需求的一成，但隨電動車普及，車用半導體的市場規模將在二○二五年達到八三○億美元，比去年成長五成。

半導體 庫存 台積電

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