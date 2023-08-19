烏克蘭有MIT電腦！這家公司捐筆電和平板給烏克蘭學生

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聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
波爾塔瓦地區是烏克蘭國內最大的收容所之一，因此格外需要教育和技術的支援。圖為宏碁代表Yevhenni Smeliak與烏克蘭學校校長Kremenchuk Lyceum。圖／宏碁提供。
波爾塔瓦地區是烏克蘭國內最大的收容所之一，因此格外需要教育和技術的支援。圖為宏碁代表Yevhenni Smeliak與烏克蘭學校校長Kremenchuk Lyceum。圖／宏碁提供。

宏碁宣布，持續致力實踐企業社會責任，並將教育視為重點項目之一，因此擴大捐贈電腦設備予烏克蘭波爾塔瓦地區的三所中學，以提升當地教師、學生、家長和相關組織成員的數位素養和包容性，預計共有2300名學生受惠。

本次計畫由宏碁與數位發展部攜手完成，捐贈品項包括配備耳機的Acer Aspire筆記型電腦、宏碁智慧觸控螢幕組（包含數位投影機及互動白板）及Wi-Fi路由器，並自9月的新學期起，運用在實體、線上及預錄的課堂中，課程重點將聚焦於深化科技在教育及實作技術的應用，包括人工智慧、編碼、電腦和軟體基礎知識、數位技術、機器人技術及安全地使用網路。

宏碁東歐及烏克蘭總經理Dmitry Elizarov表示：「波爾塔瓦地區是烏克蘭國內最大的收容所之一，因此格外需要教育和技術的支援。宏碁捐贈的筆記型電腦、投影機和其他設備將有助推動教育進程。宏碁烏克蘭透過與烏克蘭教育部和數位化轉型部合作，符合提升當地教育品質的長期戰略。」

宏碁指出，今年一月已向烏克蘭利沃夫的一所學校捐贈筆記型電腦和平板，提升學生教育資源及機器人培訓課程。教育為宏碁致力社會關懷的主要目標之一，並持續於全球推動企業社會責任。除此之外，宏碁每年亦於內部評選出利用公司核心競爭力與產品，且能為社會帶來正面影響力的專案，並回饋相關的努力成果頒發ESG獎項作為肯定。

宏碁強調，宏碁被世界基準聯盟（World Benchmarking Alliance）評為在數位包容領域符合聯合國永續發展目標最具影響力的2000 家公司之一。

宏碁擴大捐贈電腦設備予烏克蘭波爾塔瓦地區的三所中學。圖／宏碁提供。
宏碁擴大捐贈電腦設備予烏克蘭波爾塔瓦地區的三所中學。圖／宏碁提供。

宏碁 教育部 烏克蘭

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