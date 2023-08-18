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群翊董座：訂單能見度到明年Q1 景氣多變明年業績先看持平

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
群翊董事長陳安順（右２）、群翊總經理李榮坤（左２）率領團隊出席櫃買業績發表會。尹慧中攝影
群翊董事長陳安順（右２）、群翊總經理李榮坤（左２）率領團隊出席櫃買業績發表會。尹慧中攝影

上櫃PCB暨載板設備商群翊（6664）今（18）日受邀櫃買業績發表會，群翊董事長陳安順率領團隊出席。陳安順接受提問指出，從目前訂單工作排程已排到2024年第一季，稍微努力一點明年第2季也不會有問題，明年業績有信心，雖然大環境衰退但公司持續努力，公司目標先維持持平今年不要衰退，至於後續成長力道仍要觀察景氣，目前景氣變化大需要持續觀察。

陳安順也說，公司毛利率成長主要來自歐美客戶增加占比至20%，研發發揮效益去年研發投入營收5%主攻載板所需下世代載板設備的效益預期效益明年顯現，個人是希望希望毛利率能維持。

群翊是塗佈烘烤設備廠，創立於1990年，致力於PCB載板產業所需塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，包含台灣廠楊梅基地3800坪並有員工268人，以及蘇州旺群廠員工147人。研發部員工60人占員工總數25%。

數據顯示，該公司塗布烘烤線市占率已是世界第一，客戶群包辦台日韓前十大板廠以及陸資一線大廠，近年積極擴產因應客戶需求。

群翊發言人副總余添和說，公司上櫃以來持續專注本業，後續計畫研發更高精密產品與技術。

群翊也說，今年7月公司屋頂型太陽能工程完工正式啟用，並正落實節能減碳進行ISO14064溫室氣體盤查。

群翊日前已公布財報，上半年毛利率48.6%，年成長近10個百分點，上半年歸屬母公司淨利3.58億元，年成長23.8%，上半年每股稅後純益6.47元，優於去年同期5.26元。其中今年第2季歸屬母公司淨利2.19億元，年成長約48%，每股稅後純益3.96元也優於去年同期2.69元。

毛利率 景氣

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