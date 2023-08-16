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iRent 結合 Apple Watch 一按輕鬆上車

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
綁定Apple Watch，再也不用擔心手機反鎖車內，手機放包包也可輕鬆解鎖。業者提供
綁定Apple Watch，再也不用擔心手機反鎖車內，手機放包包也可輕鬆解鎖。業者提供

看準穿戴式裝置日漸普及，iRent今 (8月16日) 宣布iRent APP正式支援watchOS系統智慧手錶，即日起會員可直接透過Apple Watch輕鬆開鎖及上鎖iRent共享汽機車，同時還提供一鍵迅速開啟機車車廂及電池倉等功能，讓超過150萬名的iRent會員享有更多元便利的智能用車體驗。

打造全新科技應用服務。取車後簡易綁定Apple Watch，即可將iRent車門秒開鎖、輕鬆上車沒煩惱，消費者再也不用慌亂地在包包裡翻找手機，或因不小心將手機鎖在車內而困擾。

iRent長期洞察會員用車情境，秉持「為用戶創造美好移動生活」而持續推出服務升級。深入結合會員日常生活，只要簡單步驟即可輕巧掌握美好用車體驗，臨時下車忘帶手機、取車時手上大包小包及下大雨想快速上車躲雨等時刻，享受從容自在並向匆忙時刻說Bye Bye。

iRent共享汽機車一直致力於研究並優化iRent APP中的使用者介面、體驗及租車流程，此次再推出全新功能 – 綁定Apple Watch即可輕易進行汽車開鎖車門及機車開關電、開車廂及電池倉服務，期待能更完善用戶便利的移動需求，並將持續應用IT科技新技術，研發新附加價值以引領業界創新。

iRent也特別提醒用戶，使用此項新功能與服務時，要先確認「iRent」手機及手錶APP已經更新至最新版本，及手錶為WatchOS 4.0以上版本；此外，智慧型手錶主要功能為輔助使用，相關租還車服務包括預約、取車拍攝、還車等，仍要透過手機APP完整介面來操作，若僅安裝手錶版，又或手錶與手機無相互配對成功時均無法順利使用。

即日起用Apple Watch下載iRent APP就可輕鬆開啟車門。業者提供
即日起用Apple Watch下載iRent APP就可輕鬆開啟車門。業者提供

iRent 手機 APP

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