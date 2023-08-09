王美花出席產業戰略高峰論壇 談台灣供應鏈全球大進擊

經濟部長王美花今（9）日指出，從昨天台積電宣布將赴德國設廠、財政部公布7月出口銷歐洲占比年增24%，即可看出我國供應鏈移轉的產業布局新趨勢，這代表的不僅是台灣要跟合作夥伴更緊密接觸，台灣廠商也必須配合客戶的韌性需求，到各個國家布局，這絕對有挑戰，但是也有機會。

經濟日報舉辦「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討打造韌性供應鏈的策略，掌握全球競爭新局，爭取商機，王美花出席論壇致詞做了以上表示。本論壇由經濟部貿易局、國巨、中國信託銀行等協辦。

王美花指出，俄烏戰爭後，在美中對抗之下，國際局勢已大不同，企業在深耕台灣之後，對於供應鏈韌性布局已是免不了。台積電到美國、日本、德國設廠，都是因應客戶需求，雖然可能面臨文化、人力等方面的挑戰，但確實也有新的機會，像是與日本最先進的技術，還有與德國特殊製程車用晶片都能有更緊密的合作，這已不只是滿足客戶供應鏈的韌性需求，也是廠商的國際布局策略。

不過，王美花也提到，台積電高雄廠將設2奈米廠，以及上個月台積電研發中心正式開幕，這便是呼應台積電執行長魏哲家所說的「深耕台灣、根留台灣」。王美花強調，台積電將最先進技術和最快速生產都留在台灣，再擴散到全世界，很顯然台積電的布局策略是「兩邊都要顧」。

王美花表示，台積電布局對台灣的重要性，還有更多擴散效果，像是最完整的AI供應鏈、生態系都在台灣，從晶片、封裝、伺服器、載板、顯卡、散熱的需求，都是在台灣研發、驗證並完成生產，高效能的提供給全世界使用，而這股AI商機，也讓台灣的供應鏈和生態系，擴得又更大。

王美花並指出，未來當AI需求愈來愈大，夠大到一定程度時，屆時廠商也會需要到東南亞、墨西哥，甚至到美國、歐盟布局。但，最好的技術和生產製造還是會留在台灣，再擴散到全世界。

則台灣擁有半導體、AI應用的最先進技術，這也讓國際上開始出現「太集中台灣」的關切聲音。對此，王美花回應表示，2022年全球半導體產值約7,000億美金，但收益占比，美國約3,600億美金，占42%；台灣則是約1,600億美金，占16%。

王美花說，台灣這麼辛苦努力生產製造，但是收益占比卻不是最多，反而是美國做軟體、細緻財，占了產業裡面最值錢的地方。不過，若沒有台灣來完成，好的設計也是無法將產品實現，因此台灣跟國際大企業合作，台灣是國際夥伴的重要供應鏈。

王美花還提到，配合客戶韌性需求到各個國家布局，這個電子五哥、十哥很有經驗，而台灣是民主國家供應鏈，是值得被信賴，她非常感謝台灣企業做最好的典範，因此無論是在台灣生產或到其他國家生產，台灣都是最好的供應鏈夥伴，這也是台灣可以向全世界擴散的機會。