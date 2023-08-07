邁向永續低碳建築！友達攜手產學界辦「光電建築一體化」研討會

因應國發會淨零排放路徑藍圖，將未來新建建築及既有建築，納入2050年減碳目標，宣告台灣正式邁向淨零轉型之路。友達（2409）做為太陽能解決方案領航者，跨足建築領域，於8月4日在台中廠區舉辦「光電建築一體化研討會」，以資源互惠及共享理念，邀請產業先驅進行低碳建築的實務操作及應用分享，以期共創節能減碳、綠能供電，甚至到達近零耗能建築的願景。

根據經濟部能源局資料顯示，台灣住商建築碳排放將近4成，消耗能源占台灣總能耗的35%至37%，僅次於工業部門。友達能源事業群總經理林恬宇在研討會中以「淨零碳排浪潮下的能源轉型」為題，探討如何從企業務實面將太陽能應用與建築構建完美結合，進而達到建築物能源自給自足。友達積極落實太陽能建築一體化（BIPV，Building-integrated photovoltaics）目標，研發出「SunSteel光電整合型浪板」，其一體化建構、輕量化設計、免二次施工及申請雜照等特點，利於建築減碳優勢。

這次研討會亦彙集學界意見，邀請國立高雄大學建築學系教授陳啓仁及國立成功大學能源科技與策略研究中心、同時也是綠建材及智慧建築標章委員李訓谷博士等學界專家，針對低碳建築實踐路徑與技術、太陽光電系統在淨零碳建築之影響與重要性等議題進行專題分享，提升參與人員借鏡及加深低碳概念。同時，活動並號召3M、DOWSIL（陶熙）、LONGi（隆基）、SolarEdge、Staubli（史陶比爾）、SUNGROW（陽光電源）、亞源科技旗下新能源品牌（新望PrimeVOLT） 、華新麗華、銓盛及磐軒等10家長期耕耘台灣市場的優良企業，展示與分享嶄新的技術優勢及產品訊息。