台積熊本二廠補助不如一廠 日議員：擬補助1/3

日本執政黨推動晶片產業發展的重量級議員表示，日本政府將為台積電的熊本二廠提供一大部分資金，預料會達設廠成本的三分之一。不過，這樣的補助比率，將低於日本承諾提供台積電熊本一廠的半數設廠成本補助。台積電昨回應，熊本二廠還在評估中，無法對此回應。

不過，台積電與日本索尼和日本電裝（DENSO）合資的日本先進半導體製造（JASM）熊本一廠建廠進度良好。公司規畫辦公室建築本月起開放局部區域使用。預計到九月，從台灣派駐（包含短期支援）JASM的員工共約三、四百名，除了一部分前期支援的員工，其餘將陸續抵達熊本。

日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明與祕書長關芳弘二日表示，在政府承諾為台積電熊本一廠提供半數建廠成本補助後，不可能不再給予支持。他說，這類計畫一般的補助約為三分之一，但給予台積電熊本一廠的補助額特別高。

關芳弘在東京另一場訪談表示，日本政府是否為提供台積電熊本二廠一半的設廠補助，將取決於熊本二廠生產的晶片類型、及二廠對熊本地區造成的廣泛經濟影響程度，若台積電計畫透過自家員工培訓許多日本工程師，政府將提供更多支持。

台積電表示，JASM晶圓廠預計直接創造約一千七百個高科技專業工作機會。如同每次國內外新廠設立陸續在不同階段轉調部分人員協助支援初期營運，日本廠也不例外，長期營運仍將以當地招募人員為主。

台積電董事長劉德音稍早在法說會表示，日本JASM首座晶圓廠，將採用十二／十六奈米和廿二／廿八奈米製程技術，並按照進度有望於明年底量產。