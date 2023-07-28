快訊

竹女擬改隸陽明交大保留校名 強強合校是升級還是滅校？

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

福原愛陷離婚風暴！驚現工作危機恐落「人間地獄」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／張忠謀：研發與營運團隊密切合作 是台積很大致勝關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）全球研發中心今（28）日啟用，台積電創辦人張忠謀在典禮上說，過去十年來台積研發團隊對全球經濟有很大貢獻，也讓台積成為全球兵家必爭之地。他並幽默說，要感謝台積研發團隊但也不知道是不是要感謝成為兵家必爭這件事。

張忠謀也說，今天要重溫一個觀念，技術研發自主，台積電從一開始就堅持，但也不是沒有誘惑，一開始飛利浦也誘惑過我們使用他們技術來互相授權發展但我們很堅決拒絕了，我們堅持要發展自己技術。我們接受飛利浦的互相授權但仍保有我們技術自主，並在5-10年中享受他們陽傘下的保護。

從技術自主到技術領先，張忠謀說，這是我自傳的一章，這是一條漫長的路，台積走了幾乎30年一直到7奈米我們才有十分信心說我們技術領先，當中也是很巨大的工作把研發建立起來，現在大家或許不知道，一個很重要的數字8%，台積營收8%都用於RD這我們20多年沒改過。

張忠謀說，本來以為營收變大這比率會變化，但研發沒有讓步，現金已經到55億美元，大家知道MIT研發才20億美元而已的全部預算，但我們已經到55億美元。另一個研發以外，我致敬的是營運團隊的密切合作這是台積很大致勝關鍵。

台積電 張忠謀 飛利浦

延伸閱讀

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

假冒張忠謀妻張淑芬招攬飆股投資 老婦1個月被騙380萬

【專家之眼】切莫有文化歧視—「台式教育不會有今天」

十年河西！這些人都當過台灣首富 張忠謀卻不曾進前10大

相關新聞

蘇州員工沒位置遭裁？華碩遭員工爆料：不分國籍被砍

今日媒體報導，華碩員工爆料指出，華碩PC業務包括台灣及蘇州團隊，但蘇州華碩的人力在新組織中並沒有位置，許多台籍工程師或本...

英特爾想奪製程技術龍頭 陸行之：台積電內部也挺緊張

英特爾（Intel）公布財報，資深半導體產業評論家陸行之表示，英特爾強調2025年要用 2nm/1.8nm 從台積電（2...

影／台積電全球研發中心啟用 劉德音：探索2奈米以下創新技術

台積電（2330）今(28)日於新竹科學園區舉辦全球研發中心啟用典禮， 邀請台積公司之客戶、產業和學術界研發合作夥伴、設...

影／張忠謀：研發與營運團隊密切合作 是台積很大致勝關鍵

台積電（2330）全球研發中心今（28）日啟用，台積電創辦人張忠謀在典禮上說，過去十年來台積研發團隊對全球經濟有很大貢獻...

6月製造業景氣燈號連4藍 AI浪潮難敵需求疲弱

台經院今天公布6月製造業景氣燈號，雖然近期人工智慧（Ai）題材助攻，仍難抵擋全球需求疲弱帶來的壓力，景氣燈號連續第4個月...

影／台積電全球研發中心啟用 魏哲家致詞這樣說

台積電（2330）全球研發中心今（28）日啟用，台積電董事長劉德音、創辦人張忠謀以及台積電總裁魏哲家等共同出席。魏哲家開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦