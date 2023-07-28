影／張忠謀：研發與營運團隊密切合作 是台積很大致勝關鍵

台積電（2330）全球研發中心今（28）日啟用，台積電創辦人張忠謀在典禮上說，過去十年來台積研發團隊對全球經濟有很大貢獻，也讓台積成為全球兵家必爭之地。他並幽默說，要感謝台積研發團隊但也不知道是不是要感謝成為兵家必爭這件事。

張忠謀也說，今天要重溫一個觀念，技術研發自主，台積電從一開始就堅持，但也不是沒有誘惑，一開始飛利浦也誘惑過我們使用他們技術來互相授權發展但我們很堅決拒絕了，我們堅持要發展自己技術。我們接受飛利浦的互相授權但仍保有我們技術自主，並在5-10年中享受他們陽傘下的保護。

從技術自主到技術領先，張忠謀說，這是我自傳的一章，這是一條漫長的路，台積走了幾乎30年一直到7奈米我們才有十分信心說我們技術領先，當中也是很巨大的工作把研發建立起來，現在大家或許不知道，一個很重要的數字8%，台積營收8%都用於RD這我們20多年沒改過。

張忠謀說，本來以為營收變大這比率會變化，但研發沒有讓步，現金已經到55億美元，大家知道MIT研發才20億美元而已的全部預算，但我們已經到55億美元。另一個研發以外，我致敬的是營運團隊的密切合作這是台積很大致勝關鍵。