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台積電將落腳竹科銅鑼 鄭文燦曝有兩大考量

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦。 聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影
行政院副院長鄭文燦。 聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影

有關台積電（2330）CoWoS新廠將落腳竹科銅鑼，行政院副院長鄭文燦今（25）日指出，先前在協調時有兩大考量，一是確保台灣在半導體製程領先地位，二是台積電有它時間上的壓力，必須在明年第一季交地、下半年動工。

鄭文燦25日視察機場捷運延伸線A22老街溪站，媒體問及當初如何協調台積電新廠角逐銅鑼，以及龍潭科學園區三期的相關進度？

鄭文燦表示，竹科銅鑼基地最後剩下七公頃的土地，當時一共有三個重要半導體廠商爭取進駐，政府有兩大原則。第一確保台灣在半導體製程領先地位，特別是關鍵技術，因為台積電所投資的是CoWoS、AI晶片先進封裝技術，有助於拉大台灣在半導體的領先地位，而且可以爭取更多AI晶片訂單，創造更大產業效果跟就業機會，總投資金額達900億元；第二是台積電有時間上的壓力，必須在明年第一季交地、下半年動工，因此經過協調後，決定發許可給台積電。

鄭文燦說，目前竹科管理局在用地申請上已經發出許可，尊重台積電整個建廠時程安排，政府會全力協助，在用水、用電、聯外交通方面，給予竹科銅鑼基地最大支持，希望AI晶片先進製程都能留在台灣。

另外，鄭文燦說，台積電的另一個重要基地，是他在去年跟時任院長蘇貞昌宣佈的竹科龍潭基地，基地位在龍潭、楊梅及平鎮交界，佔地159公頃，他任內已經完成竹科龍潭第二期，第三期的159公頃將會提供給台積電作為1奈米以下製程，當作最重要的生產基地，未來會是全世界最先進的製程，且會留在桃園。

鄭文燦說明，在他卸任前已經跟竹科管理局達成共識，由桃園市政府地政局代辦土地徵收以及安置計畫，其中包括龍德國小安遷到附近地區，會成為實驗國小，還有住宅也提供相近15公頃安置區，希望按照原定計畫完成龍科第三期的徵收，預定是在2025到2026年完成，希望提供竹科管理局，將來台積電可以在這邊，至少會有五個先進製成工廠，將會是擴大台灣在半導體產業戰略地位非常重要的園區，市府會和國科會、竹科管理局充分合作，完成這項企劃。

台積電 竹科 鄭文燦

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