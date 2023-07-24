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中醫大附醫攜手微軟 推出華文首創生成式語音智慧醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（左）與台灣微軟總經理卞志祥24日宣布，共同開發的生成式AI智慧醫療紀錄-「智海系統（gHi system）」正式問世。記者謝柏宏／攝影
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（左）與台灣微軟總經理卞志祥24日宣布，共同開發的生成式AI智慧醫療紀錄-「智海系統（gHi system）」正式問世。記者謝柏宏／攝影

中國醫藥大學附設醫院與台灣微軟今（24）日宣布，雙方共同開發的生成式AI智慧醫療紀錄-「智海系統（gHi system）」正式問世，這是全球醫療系統第一個以華文建構的生成式語音智慧醫療系統，透過醫護專家口述，AI引擎即能快速撰寫病歷，提高醫護紀錄的效率。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，中醫大附醫運用微軟Azure平台，成功研發「智海系統」的中文語音AI引擎應用在台灣醫療院所，可大幅減少醫護人員輸入病歷75％的時間，讓醫護人員更專注於患者照護，拯救更多生命，「智海系統」可說是全球華文醫療系統首創的AI生成式醫療紀錄。

周德陽表示，這套系統已經在中醫大附醫的護理部門使用，接下來也在醫院門診導人，中醫大附醫目標一年內全院都能採用。此外，中醫大附醫也正在和醫療AI公司長佳智能（6841）洽談授權合作，未來有機會透過企業將這套系統推廣到海內外醫療及長照市場。

周德陽說，醫學資訊大量增長，醫護人員每日處理大量病歷資訊。傳統手寫或鍵盤輸入方式在速度和效率上存有所限制，且容易產生錯誤。為了克服語音轉文字應用的辨識困難，並提高病歷撰寫的效率與準確性，中醫大附醫人工智慧中心與台灣微軟強強聯手，開發生成式語音智慧醫療「智海系統」，在微軟Azure平台上透過語音辨識技術提供的強大模型服務（GPT-4）。

透過「智海系統」的使用，醫護人員能夠以口述精準記錄醫療資訊，並利用語言模型，對文字進行摘要和分析，提取關鍵資訊，自動生成專業醫療術語和建議。可以運用在新病人面談問診、護理語音記錄、住院病歷撰寫、專業檢查報告輸出，甚至客製化生成等，大幅縮短撰寫醫療報告的時間。對提升醫療紀錄的品質，並增強醫療團隊間的協作與溝通，具有相當的助益。

台灣微軟總經理卞志祥表示，很高興與中醫大附醫聯手，透過減少文書業務，讓醫護人員能專注於病人照護，進而拯救更多生命。微軟Azure平台提供多元功能，包括企業規模運算能力、多樣機器學習服務解決方案、多種開發語言和工具、Azure OpenAI強大的摘要與生成能力，以及全球資料中心等豐富資源，皆能確保中國醫藥大學附設醫院建構「智海系統」大量醫療資訊的精準性與穩固性。

微軟將AI語音辨識導入醫療領域在全球範圍已有相當成功的成果，期待未來持續挹注AI應用於次世代醫療平台，帶動台灣醫療產業的智慧轉型。

卞志祥指出，中醫大附醫在智慧醫療表現出色，獲得「2023 Newsweek 世界最佳醫院」、「2023 HIMSS戴維斯卓越獎」等項國際獎項，台灣微軟欣然與中醫大附醫攜手合作華文版的Nuance生成式語音智慧醫療系統。周德陽院長強調，「智海系統」將持續優化以擴大醫療服務，以病人為中心，讓醫護更專注病患需求，提升優質醫療品質。

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