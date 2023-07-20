蔚華科戰略投資埃爾思科技

半導體封裝測試解決方案專業品牌蔚華科（3055）今日宣布聯合國內風投機構，完成對新創公司「埃爾思科技」的戰略性股權投資並且針對該公司核心業務之一「奈米探針（Nano Probe）及微米探針（Micro Probe）」簽署中國獨家經銷合約，自今年7月起，開始面向中國半導體與面板客戶推廣奈米與微米探針全系列產品，同時也積極幫助埃爾思儘早達成GFIS-FIB（氣體場離子源聚焦離子束設備）研發上市目標，提前布局先進半導體製程所需的失效分析檢測與電路修補關鍵技術。

埃爾思科技創辦人暨董事長張維哲說，此次獲得蔚華科的戰略性投資與探針業務合作機會，對於新創4年的埃爾思而言，確實給予團隊在研發成果與市場實績的具體肯定，公司核心成員皆來自中研院物理所的研究團隊，主要以專利製備單原子針並使之可以順利場發電流密度極大但光源尺寸極小的多種惰性氣體離子為其核心技術，而奈米與微米探針即是該技術的衍生應用。

蔚華科董事長秦家騏表示，隨著高速運算、神經網路、量子電腦、無人駕駛等科技產業需求快速攀升，發展低功耗、小尺寸、異質整合及超高運算速度的晶片架構技術，已成為全球半導體製造業者最重要的產業趨勢與決勝關鍵。本次攜手埃爾思推廣奈／微米探針業務以及備受期待的深科技創新產品GFIS-FIB之落地應用，將再度強化蔚華製程與品質保證解決方案的完整度及客戶廣度，相信透過持續不斷地在專業領域的強加強合作，將可為客戶創造更大的價值，同時也為蔚華及合作夥伴搭建更高的競爭壁壘。