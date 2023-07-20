台積電法說會倒數 研究機構四大預測估庫存調整延續

台積電今（20）日下午2點將召開線上法說會公布第2季獲利與第3季展望，目前研究機構 Counterpoint Research 則提出最新的四大預測包含估庫存調整延續至第3季，但辜台積電整體下半年仍將溫和復甦但指引趨向保守等。

Counterpoint Research分析預測，台積電近期PC、智慧型手機及消費者應用的業績受到庫存調整的持續影響，該趨勢預計將延續至2023年第3季度。

其次該機構預測，儘管台積電車用的業績於2023年第1季度有所成長，但在下半年可能面臨一定程度的需求疲軟。

第三，Counterpoint Research 預測，台積電對AI人工智慧方面的長期趨勢維持樂觀預期。但相較於表現低迷的智慧型手機和PC產品，其對營收的影響目前仍相對較低。

第四，該機構預測，台積電預計2023年下半年將出現溫和復甦，整體產能利用率將於2023年第2季度觸底反彈。但由於客戶長期進行庫存調整，估台積電2023年第2季至第3季的業績指引趨向保守。

此外，Counterpoint Research 副總監 Brady Wang 表示，台積電等代工廠企業已完成戰略佈局，以探索至慧機應用外新領域，預計將在不久的將來推動企業營收增長。此外，近期頒布的《晶片法案》（CHIPSA）提供大量政府補貼和為期四年、25%的稅收抵免，此舉有望徹底改變半導體行業。這項立法將在未來4至5年內推動企業新建10奈米以下的晶圓廠，其中英特爾、台積電和三星代工廠等知名企業將一馬當先。