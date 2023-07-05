獨家／網家再爆Metoo爭議 高層離職、女CEO下午親上火線說明

網家小編近期在臉書粉絲頁拿近期演藝圈梗，寫「白人哥」對話被網友罵到臭頭，雖然立刻將貼文下架，但衍生出新事件。當天疑似相關員工的網友在臉書留言區爆料，挑戰公司高層，指公司內部有me too性騷擾事件與倉庫傳出職場霸凌，但高層疏於處理，讓性騷擾受害者心灰意冷，甚至放任加害者離職；倉庫的職場霸凌案件也累積多起，沒有任何處置與回覆；近期網友更在「靠北批西轟」群組指網家刪除留言、冷處理。

針對網友留言，網路家庭（8044）執行長張瑜珊當時在留言區回應留言者指出「職場不法零容忍」。她回應，第一時間已經發私訊詢問，希望「有具體事實，請直接讓我知道」，有事實一定處理、零容忍，但她第一時間詢問公司職安委員會，並無接到相關案件。

三天來因網友持續留言爆料，昨日靠北群組更傳出因此有「長字輩主管離職」。網路家庭證實有兩位高階主管離職，包括去年5月初才到任的運籌長暨總經理張麗玲在不久前離職，並未公告；也傳出人資主管要離職。不過網家不願證實此消息。張瑜珊強調，主管離職都有自己的生涯規劃，與不實市場傳言完全無關；她不對匿名群組回應，因有太多非事實的訊息，她不對「不知道是真假廠商、或真假員工的社團」做回覆，合理的公司應有合法、正常的溝通程序。

張瑜珊表示，因應近期小編留言、以及後續衍生的網友控訴，原本網路家庭下周二有每季一次的內部員工溝通大會，今天下午將加開一場對員工的直播，針對粉絲頁內容、職場性騷和管理問題，一一進行說明。她表示，主管有生涯規劃，她予以尊重，並且祝福；但網路留言已經到了「歪樓」程度，她決定正面說明，避免以訛傳訛。

她表示，部分性騷事件是個案，年初公司介入調查的案件，雙方紛爭由私領域延伸到公領域，雙方互打官司，狀況複雜，現在兩人都離開公司，但網路家庭仍有關注，下午也會提出說明。

網路家庭公關表示，近期內確實有主管離職，絕對與社群網友指陳的性騷事件無關，純屬個人生涯規劃。公司也予以祝福。

公關指出，近期事件爆發後，公司於今年4月即公告職場不法零容忍聲明，設有職安委員會，並針對科長級以上主管進行職場不法及性平教育，員工有任何具體不法事證皆可申訴，公司一定積極處理。

近期內部公告也宣布，「保護同仁免於職場不法是公司最為重視的政策，不分職級、不分性別都可能遭遇，因此我們一定以最高標準及最嚴謹態度積極處理。對於網友於公司社群平台留言，指陳公司疑似未積極處理申訴案件等相關內容，特此說明：根據查證，近年內接獲申訴的案件，公司皆積極處理，包括邀請公正的外部專業律師參與且給予指導，但為保護所有案件當事人隱私，我們不便揭露任何資訊及評論。

另外，對於公司自行刪除網友於社群平台留言之誤解，也特別澄清，我們絕對尊重網友的社群留言，並未有任何刪除留言行為，也懇請勿再以訛傳訛。