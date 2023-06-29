唐鳳見證台以新創簽訂MOU 攜手實證尖端資安晶片

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部長唐鳳見證工研院與以色列新創簽訂MOU。（數位部提供）
數位部長唐鳳見證工研院與以色列新創簽訂MOU。（數位部提供）

數位發展部長唐鳳與駐以色列代表李雅萍於當地時間28日造訪以色列知名資安晶片新創公司Chain Reaction總部，共同見證台灣工業技術研究院（工研院）與該公司正式簽訂合作意向書（MOU），雙方將整合台以在晶片、軟硬體以及創新應用研發方面的優勢，攜手開發用於全同態加密、零知識證明等尖端晶片之實證場域，以確保AI與web3應用的資安與隱私保障。

唐鳳表示，隨著資料民主化的時代到來，目前不論是人類或機器所產生的資料都蘊含巨大價值，如何能有效促進公益應用，又徹底杜絕個資相關風險，成為首要議題。很高興見證工研院與Chain Reaction簽署合作協議，啟動雙方合作。

數位部說明，這項MOU屬於數位產業署「資安跨域聯防計畫」中的一環，計畫目標為發展確保物聯網資料安全的隱私防護技術，並推動國內場域應用及國際合作。

目前台灣已有包括：神盾（安全感測晶片設計）、帝濶（隱私強化軟硬體解決方案）、Authme（線上身分識別）等企業，以及中研院、陽明交大等學術機構，將攜手參與後續實證評估。期待這項合作能成為臺以共同投入、緊密鏈結產業生態系的典範案例。

此外，唐鳳也於當地時間29日會晤以色列資安公司Pentera，了解自動安全驗證（Automated Security Validation）等先進資安態勢管理技術，並針對如何增進數位韌性、控管網路風險進行深入討論。

數位部表示，AI與資安是全球關鍵議題，唐鳳此次出訪以色列，與以國各界進行廣泛交流，分享彼此在資安防護與數位領域上的寶貴經驗，雙方互動熱絡，期盼未來進一步促進台以合作，並為全球資安做出貢獻。

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