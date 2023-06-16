美國商會城市永續之旅新竹出發 參訪台積電、聯電

台灣美國商會今（16）日表示，Living AmCham Taiwan 系列今年聚焦「城市永續暨治理」主題，並於新竹市啟動「ESG共學計畫」，期待透過公私協力學習關係，提供一個學習永續措施的國際平台，以促進商會會員在ESG領域的參與實踐，讓美國商會與台灣在地社會連結生根，為各方創造具韌性且永續的未來。

台灣美國商會城市永續之旅繼新竹後，預計將造訪台中、台北、台南、高雄等城市。

台灣美國商會表示，活動中除邀請到新竹市長高虹安與商會會員們共進午餐分享永續城市治理經驗外，也邀請商會會員參訪台積創新館及聯華電子借鏡半導體產業的實踐。

台灣美國商會執行長張韶韵提到，ESG是商會近年格外重視的主題，而新竹是美國商會城市永續之旅的第一站。商會邀請新竹市府參與新成立的ESG共學計畫，除透過舉辦內外部活動促進會員達到聯合國17個永續發展指標，也透過實際參訪及和第三方夥伴（如地方創生基金會）合作來彌合政府與國際企業之間的差距。此外，台灣美國商會也特別邀請市府團隊加入指標性的「 NextGen 」領袖培訓計畫，一方面可增加學員組成多元性，一方面也讓業界與政府治理充分接軌，共同打造可持續性的未來。

新竹市長高虹安則於餐會中強調，新竹市為高科技產業重鎮，為因應國際2050淨零碳排趨勢 及《氣候變遷因應法》，於今年成立了「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」及 「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，除負責研訂審議永續發展、氣候變遷 因應重大議案，並推動協調相關事務，更與企業共同參與植樹等生態維新計畫，達到共同減碳，落實環境永續。

半導體在生活中已無所不在，台灣美國商會也透過此次活動率會員實地參訪台積創新館和聯電，學習台灣龍頭半導體產業的永續治理經驗，並邀請聯電生產資源整合執行處長永續辦公室主任吳博文實際分享聯電「以人為本、與環境共生、與社會共榮」為本的具體實踐，以及聯電為整體環境、社會、及經濟的正向發展提供最大的貢獻。