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和碩下半年逐季增長 喜迎手機業務「秋收」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩今日舉行股東會，左至右為共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影
和碩今日舉行股東會，左至右為共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、共同執行長鄭光志。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）今（15）日舉行股東會，針對下半年展望，和碩共同執行長鄧國彥指出，預期下半年將逐季成長，針對智慧手機業務，鄧國彥指出，「秋收是必然，只是收成好不好的問題。」

和碩今日舉行股東會，會後舉行記者會，回應媒體提問，針對下半年通訊事業（iPhone組裝為主）、消費性電子及資訊產品（NB為主）三大業務釋出展望。

媒體詢問和碩通訊業務展望，對此，鄧國彥指出，「秋收是必然，只是收成好不好的問題。」

鄧國彥表示，通訊業務營運起伏會比PC更大，因為客戶（蘋果）新產品發表就在9月，從這角度來看，和碩基本上還是有秋收，謹慎樂觀看這件事。

由於今年iPhone 15系列新機將於9月亮相，和碩將於第3季量產，並於9月大量出貨，法人預期和碩營收將於第3季底、第4季出現明顯增幅。

至於消費性電子業務，鄧國彥認為，因客人下半年新產品量產，對消費性電子樂觀看待；整體來看，和碩下半年網通、IOT業務可預期，NB業務下半年優於上半年。

針對PC產業展望，鄧國彥分析，大部分公司庫存已經清的差不多了，不過從需求面來看，大家都還在看，「第3季還看的到，第4季還懵懵懂懂。」

鄧國彥指出，第2季PC出貨量一定比首季好，預期將為低雙位數增長，第3季也還OK，整體來看，和碩預期PC下半年將優於上半年。

和碩 股東會 消費

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